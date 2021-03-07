حسين المهدي: ترك ضحكة في كل بيت ودمعة فراق

Sunday النهار

كما شارك الفنان حسين المهدي في كلمة عن الراحل مشاري البلام وقال: الكلمات قليلة بحقه فعلى المستوى الفني فنحن خسرنا «جوكر الفن» الذي عندما تضعه في اي دور ينجح ان كان ها الدور تراجيدياً ام كوميدياً وخسرنا من افضل الفنانين الكويتيين الذين يجسدون «الكاركتر» بحرفية وسبق ان تطرقت الى صفة موجودة في الراحل فهو من الفنانين الذين اذا مسكوا النص فانه «يفصله» حتى يجد ذلك «الكاركتر» المناسب حتى يتميز فيه سواء عبر الصوت والاداء والشكل

واما على المستوى الانساني فنحن خسرنا أباً وصديقاً واخاً وهو صديق مايتكرر فبيني وبينه ذكريات على مر السنوات التي زاملته فيها وهناك العديد من المواقف الجميلة التي لن انساها ابداً وراسخة في بالي وهو راعي واجب فتجده في الفرح والحزن.. وعسى الله يقدرنا ان ندعو له طول العمر ورأينا كيف الناس سخرهم الله له بالدعاء ويبقى ان نقول انه ترك ضحكة في كل بيت ودمعة فراق.. فرحمة الله عليك يامشاري يالبلام.

