سمير صبري.. ذكريات من زمن الفن الجميل

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يحتل الفنان الكبير سمير صبري مكانة مهمة وبارزة على ساحة الفن المصري.. فعلى مدى ما يقرب من «60» عاما كان هذا الفنان الكبير حاضرا بقوة بأعماله الكثيفة الرائعة في مختلف المجالات الفنية فرصيده السينمائي يقترب من الـ200 فيلم الى جانب مسلسلاته التلفزيونية والاذاعية وأيضا أعماله الاستعراضية وبالاضافة الى هذا كله مكانته الاعلامية الكبيرة حيث يعد من كبار الاعلاميين ومن رواد التقديم التلفزيوني وصاحب تاريخ حافل بالبرامج التي تعد من كلاسيكيات التلفزيون المصري الى جانب بدايته في الاذاعة المصرية. ومن خلال هذه المكانة وهذه المواهب المتعددة وهذا التاريخ الفني والاعلامي الطويل عاش مواقف لا حصر لها وقابل والتقى العديد من الشخصيات الشهيرة في كل ومختلف المجالات الفنية والثقافية والسياسية.

ومن خلال هذه المكانة التي يتمتع بها هذا الفنان جاء كتابه «حكايات العمر كله» الذي صدر بالقاهرة أخيراً عن الدار المصرية اللبنانية ليكشف عن جوانب خفية من العصر الذهبي لحركة الفن المصري وأيضا جاء عامرا بالحكايات المشوقة والذكريات والأسرار التي عاشها أو كان شاهدا عليها لزمن الفن الجميل لذلك لم يكن غريبا أن يتصدر الكتاب قائمة أكثر الكتب مبيعا خلال الفترة الحالية.

يقدم صبري كتابه قائلا: «لا اعرف ما اذا كان هو القدر أم الحظ أم الاثنان معا هما من رسما حياتي وحققا أمنياتي.. اعتقد أن القدر كان في مصلحتي منذ البداية بل رسم لي القدر طريق تحقيق حلم حياتي بأن أكون فنانا».

يحكى الفنان الكبير عن طفولته في الاسكندرية ودراسته بكلية فيكتوريا.. وكيف تعامل مع انفصال والديه وانتقاله مع والده للقاهرة والمصادفات التي أدخلته الى عالم الفن والاعلام والشخصيات التي تعلم منها وأثرت فيه في بداية مشواره الفني والاعلامي.. كما يكشف لأول مرة- عن حقيقة زواجه من الفتاة الأجنبية التي كانت حب عمره وانجابه منها لابنه الوحيد الذي يعيش في لندن.. ويؤكد انه ظل لسنوات طويلة نادما على عدم احتفاظه بهذا الحب الذي يراه انه كان الحب الأكبر في حياته لهذه الزوجة الجميلة والذي ضاع منه لان نداهة الفن سرقت حياته من كل شيء آخر.

لا يقدم صبري في هذا الكتاب مذكرات شخصية أو يروي سيرة ذاتية بقدر ما يقدم شهادة على العصر والزمن الجميل الذي عاشه وعاصر فيه العديد من نجوم العصر الذهبي لحركة الفن المصري وأيضا نجوم الثقافة والسياسة الذين تركوا بصمة لا تمحى تجعلنا دائما نشعر بالحنين لهذا الزمن.. ويكشف في هذه الشهادات العديد من المواقف والأسرار التي عاشها وشهدها واطلع عليها أثناء لقاءاته وتحاوره وعمله مع عمالقة الفن أمثال : محمد عبد الوهاب- عبد الحليم حافظ- أم كلثوم- فاتن حمامة- شادية- تحية كاريوكا- محمد فوزي- اليزابيث تايلر- هند رستم- كمال الشناوي- عادل امام- داليدا- محمد فوزي- وردة- ليلى مراد- سعاد حسني- عمر الشريف- صباح- فريد الأطرش- بليغ حمدي- شريهان... ومن نجوم الاعلام والثقافة توفيق الحكيم- مصطفى وعلى أمين- محمد عبد القادر حاتم- جلال معوض- نجيب محفوظ- ليلى رستم- سلمى الشماع- احسان عبد القدوس- ومن السياسيين : الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والامام موسى الصدر والبابا شنودة وفؤاد سراج الدين.. ويكشف عن مدى تأثره بهذه الشخصيات الكبيرة وما تعلمه منهم.. والجوانب الانسانية التي لمسها في شخصياتهم.

وعلى مدى ما يزيد على نصف قرن عاشها صاحب الحكايات في عالم الفن والاعلام والسياسة يكشف العديد من الحكايات والأسرار خلف الكواليس.. فهو على سبيل المثال- يروي كيف كان عبد الحليم حافظ يذهب الى أى مسرح قبل يوم واحد من حفلته التي سيقدمها عليه ويتأمل المسرح خاليا من الجمهور بحثا عن الونس في المكان الذي سيغني فيه.. ويحكي كيف تعلم من حليم أن زواج الفنان بفنه يظل زواجا كاثوليكيا.. ويكشف كيف ادت «غيرة» عبد الحليم الشديدة الى فشل زواجه من سعاد حسني.. وينفي قصة انتحار سعاد حسني في لندن مستعرضا تفاصيل أيامها الأخيرة.. ويوضح لماذا ظلت قصص زواج «أم كلثوم» من الملحن الراحل محمود الشريف بمثابة خط احمر في الصحافة.. وكيف كان عبد الوهاب يبدأ يومه باتصالات مع رؤساء تحرير الصحف اليومية الكبرى ليعرف منهم أخبار العالم وحرصه على أن يكون محطما دائما بصحبة اعلامية «وهابية» جميعهم من المعجبين بفنه.. فضلا عن ذكائه في تسويق نفسه وفنه.

ولعل الرائع في هذا الكتاب وما يثير الدهشة.. أن سمير صبري ابتعد تماما عن الحكايات السيئة المثيرة للجدل في حياة هؤلاء المشاهير والنجوم الذي تحدث عنهم ولم يسع الى الاثارة واغرائها مثلما يفعل البعض الذين يكتبون مثل هذه الحكايات بل كان همة إبراز كل ما هو جميل وطريف وحقيقي حتى وهو يكشف أدق الأسرار.. فهو يوضح حقيقة الخلاف بين عبد الحليم وليلى مراد والذي كان من نتيجته فشل مشروع الفيلم الذي كان سيجمعهما معا.. كما كتب عن الرحيل الدرامي للمطربة العالمية المصرية الأصل «داليدا» ذاكرا تفاصيل بالغة التأثير والحزن.. ويروي كيف تحايل حتى يجري حوارا مطولا مع الكاتب والمفكر الكبير «توفيق الحكيم» الذي كان رافضا تماما لأية لقاءات اعلامية.. وكيف كشف له توفيق الحكيم عن السر وراء لقب «عدو المرأة» الذي اشتهر به الحكيم.. وكيف عاد عليه هذا اللقب الشهير بأكثر من فائدة من بينها عروض زواج من سيدات جميلات وكيف جعل النساء يعتقدن انه بالفعل عدوهن حتى يستفزهن للاقتراب منه.

يحفل الكتاب عبر فصوله المتعددة بالعديد والعديد من القصص والحكايات الجميلة والطريفة والمشوقة والتي لم تكن معروفة بل كانت أشبه بالأسرار الحربية في حياة هؤلاء المشاهير.. كما يكشف الكتاب أيضا عن مهارة الحكي العفوي التي يتمتع بها الفنان الكبير متعدد المواهب سمير صبري.. ومعي تسلسل هذه الحكايات عبر ضفتي هذا الكتاب الممتع نكتشف أنها ليست حكايات فنان واعلامي شهير عاشها وكان شاهدا عليها بل هي حكايات عن مصر الحلوة والعصر وزمن الفن الجميل.

