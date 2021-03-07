نجلاء بدر لـ «النهار»: جمالي «طبيعي».. وأخسر وزني بالعمل

Sunday النهار

حالة «صحوة فنية» تعيشها الفنانة نجلاء بدر، التي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «بين السماء والأرض» المأخوذ عن قصة فيلم يحمل الاسم ذاته، وتجسد فيه «نجلاء» دور الممثلة التي تضطرها ظروف التصوير للتواجد داخل المصعد (الأسانسير) والذي سبق وأن قدمته الفنانة هند رستم.

وإلى جانب المسلسل الجديد، أعربت «نجلاء» في حديثها لـ«النهار» عن سعادتها بالعودة إلى السينما بعد غياب عدة سنوات بفيلمين مع المنتج أحمد السبكي، مؤكدة أنها تخلصت من لعنة المخرج داوود عبد السيد الذي منحها بطولة مطلقة في فيلم «قدرات غير عادية».

«نجلاء» كشفت أن مشاركتها في مسلسل «لازم أعيش» الذي انتهى عرضه أخيراً، جاءت بناء على افتقادها لدور الأم في الحقيقة، لذلك قررت أن تعيشه في الدراما، كما أنها تحمست كثيرا للدور لأن القصة حقيقية وكثيرا ما يتعرض مرضى «البهاق» للتنمر، موضحة أنها لم تكن تتخيل أن يحقق العمل كل هذا النجاح والذي حصلت من خلاله على جائزة من مهرجان«دير جيست».

الفن لم يكن المحور الوحيد الذي دار حوله الحوار مع «نجلاء»، حيث تطرق الحديث أيضا إلى الجوانب الشخصية في حياتها، سواء المتعلقة بالأزمة الشديدة التي مرت بها بعد رحيل والدها، واتخاذها القرار بالزواج، وحقيقة موقف أسرتها الرافض لدخولها الوسط الفني في بداية حياتها، والفيلم الذي ندمت على المشاركة به.. وكان الحوار التالي:

بداية.. هل كان التمثيل حلمك أم أن مشاركتك في تقديم البرامج الفنية كانت سببًا في دخولك الوسط الفني؟

التمثيل كان حلمي منذ الصغر ووالدي لم يمانع ذلك، لكن بشكل عام أهلي كانوا ضد فكرة المعهد نفسها والتحقت بكلية الإعلام، وبعد تخرجي قدمت عدداً كبيراً من البرامج واخترت البرامج الفنية لحبي للفن، وأذكر أن أول سيناريو تلقيته كان لفيلم سينمائي غير أنني رفضت المشاركة فيه بسبب بعض المشاهد التي رأيت أنها «جريئة»، بعد ذلك حصلت على كورس «إعداد ممثل» على يد الأستاذ أحمد كمال، وسألته عندما انتهيت هل أخوض تجربة التمثيل ام اكتفى بكوني مذيعة، قال لي ستكونين ممثلة رائعة.

بعد هذه السنوات.. هل ندمتِ على قرار اعتذارك عن عدم المشاركة في الفيلم؟

نعم وخاصة أن المشاهد التي بسببها اعتذرت تم حذفها، لكن الأمر في النهاية نصيب.

بعد خوضك تجربة التمثيل.. ما أكثر شخصية أرهقتك في تجسيدها؟

شخصية «صافي» التي قدمتها في مسلسل «30 يوم»، وكانت شخصية لفنانة مشهورة تعانى من الإدمان، واستشرت عدد من الأطباء النفسيين حتى أعيش الشخصية بشكل حقيقي واستمرت معي هذه الشخصية لفترة طويلة بعد انتهاء تصوير المسلسل.

بصراحة.. هل يزعجك لقب «ملكة الإغراء» الذي أطلقه عليكِ الجمهور؟

على العكس تمامًا.. لأنني أدخل قائمة نجوم مثل «هند رستم، سامية جمال، وسعاد حسنى» وهذا شيء يسعدني.

ما نقطة ضعفك؟

عائلتي أمي وأبي رحمة الله عليهم.

حدثينا عن أكبر صدمة في حياتك؟

وفاة والداي كانت أكبر صدمة في حياتي شعرت بالوحدة، ولاسيما أنه كان رجل حانياً وقريب لي، وأمي كانت شديدة في تربيتها لنا.

ما السر وراء زواجك السريع؟

بعد وفاة أبي وأمي شعرت بالوحدة والاحتياج لوجود رجل يكون سندا لي خاصة بعد مروري بفترة صعبة عقب ثورة يناير ،وتعرفت على زوجي الذي ظل يطاردني لمدة عامين وبعدها تزوجنا في فترة قصير.

ما موقفك من مسألة الإنجاب؟

أتمنى أن أنجب بنات لأن البنات «حلوة وحنينة»، أما مسألة العدد فالأولاد رزق من الله سبحانه وتعالى.

هل هناك عمل ندمتِ على المشاركة فيه؟

مسلسل «ستات قادرة» ندمت على مشاركتي فيه، وكانت لي وجهة نظر في العمل ككل لكنه نجح.

هل هناك شخصية في أعمالك يمكن القول إنها تشبهك في الحقيقة؟

كل الأدوار وإذا كنتِ تقصدين عمل يشبهني فلا يوجد أي دور يشبهني لأني دائماً أبحث عن الأدوار المختلفة والبعيدة عني، لأنني ممثلة وأحب أن أجتهد في كل أدواري.

ما السر وراء رفضك «البطولة المطلقة»؟

أنا ضد فكرة البطولة المطلقة وأميل دائماً إلى البطولات الجماعية التي بها أكثر من قصة، والجمهور أيضا يفضلها، فهي بمثابة مباراة تمثيلية الكل يحاول أن يجتهد ليخرج أفضل ما لديه.

هل هناك أشياء معينة تحرصين على اقتنائها؟

أحب جدا شراء شنط اليد والأحذية لدي هوس الشنط ماركة «شانيل»

ما ألوانك المفضلة؟

الأبيض والأسود.

ما نوعية الأكلات التي تفضلينها؟

لا أفضل الطيور بجميع أنواعها وزوجي أيضا، كما أنه لا يحب الأسماك.

وكيف تحافظين على نضارة بشرتك؟

أول شيء شرب الماء بكثرة يحافظ على نضارة البشرة، ولا أحب وضع كريمات ترطيب وأفضل استخدام الأعشاب الطبيعية.

هل هناك وصفة خاصة تحافظين بها على شعرك؟

كثيرا ما يتعرض شعري للإجهاد أثناء التصوير، ومن جانبي أفضل استخدام وصفة «وضع الثوم» على الشعر فهو رائع ويطيل الشعر ويحافظ عليه.

هل خضعت لأي عمليات تجميل من قبل؟

نهائياً لم أجر أي عملية تجميل، وأنا جمالي طبيعي وأحب شكلي جدا وفي الأيام العادية لا أحب وضع مكياج وأفضل أن أكون على طبيعتي.

وكيف تحافظين على وزنك؟

انشغالي بتصوير أعمالي يجعلني لا أشعر بالجوع، وبالتالي أخسر وزناً، أما جلوسي في المنزل يجعلني أشعر بالجوع معظم الوقت، وأمارس الرياضة في وقت فراغي.

