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يعد جواد عاشور من الرياضيين القلائل الذين حافظوا على ألقابهم، عندما كان يمارس اللعب وبعد اعتزاله حيث كان يطلق عليه «الامبراطور» اثناء دفاعه عن فانيلة النادي العربي نظرا لتميزه في خط الوسط. فهو من اللاعبين البارزين الذين قدمهم الاخضر اواخر الستينيات، سريع الحركة والمراوغة والتمرير السريع وبعد اعتزاله اتجه لمزاولة التحكيم ليواصل ابداعاته في هذا المجال ما جعله مميزا عن الآخرين ليطلق عليه لقب «امبراطور» التحكيم. ولقد كانت انطلاقة عاشور مثل اقرانه الا ان بدايته كانت في صفوف نادي الكويت بالمراحل السنية بحكم سكنه في الفيحاء عن طريق الحكم احمد المسفر - رحمه الله - كونه ينتمي لنادي الكويت فقام بضمه لصفوف فريق الاشبال لكن حينها لم يكن هناك تسجيل رسمي لتلك الفئة.

كما انه مارس اللعب ضمن فريق مركز شباب الفيحاء مع المرحوم فاروق ابراهيم وعيسى الجساس لفترة قصيرة ولكن تحوله للنادي العربي يأتي بفعل انتماء الاسرة جميعها عرباوية وخصوصا ان عمه محمود كان ينظم بعض المباريات في الفريج للاعبين الصغار وهو من ضمنهم ومن ثم توجه مع عدد من زملائه للنادي العربي، وعلى الفور استقبله المدرب الوطني عباس حيات آنذاك مع زملائه جواد وحسين مقصيد وعلي الملا وعيسى عبدالله يوسف الملا وعبدالعزيز العميري وغيرهم.

وعندما بدأ ينضج كرويا اهتم به المدرب التشيكي بورهي الذي عمل على تطوير امكاناته الفنية ليمنح له فرصة المشاركة مع الفريق الاول في اواخر عام 1969 ضد اليرموك التي فاز بها الاخضر 2-1 ومن حينه اخذ عاشور يقدم ادائه اللافت كشاب يافع يحسن التحرك بالملعب ليفرض لنفسه مكانا في التشكيلة.

وأسهم في هذا الموسم مع اللاعبين باحراز لقب الدوري العام وكأس الأمير في عام 1970. ورغم صغر سنه تميز عاشور مع منتخب المدارس في عام 1967 وهذا ما جعله ضمن اهتمامات المدرب بورهي.

وخلال مشاركته مع الاخضر في البطولة الآسيوية للاندية 1971 استطاع عاشور ان يقدم اداء لافتا ونجح الفريق في تحقيق انتصار كبير على بنجاب الهندي 8-0 وبراك الماليزي 3-0 وتعادل مع تاج الايراني سلبيا وخسر في الدور قبل النهائي امام الجيش الكوري 0-1 وفي تلك المباراة ادى عاشور مستوى رائعا لدرجة انه راوغ سبعة لاعبين وسدد الكرة خارج المرمى وسط ذهول الجميع.

وكان من ضمن اختيارات المدرب اليوغسلافي تاديتش لقائمة المنتخب الوطني في عام 1969 وكان ظهوره الاول امام سراييفو اليوغسلافي وانتهت المباراة لصالح الأخير 4-1، وبعدها اخذ يشارك مع المنتخب في عدة مناسبات واتاح له المدرب المصري طه الطوخي الفرصة خلال الاستعدادات لـ«خليجي 1» وتواجد ضمن القائمة الا انه لم يشارك بأي مباراة باعتبار وجود عدد من اللاعبين الكبار واستمر باللعب مع المنتخب العسكري ايضا وكانت آخر مشاركة له مع الازرق في بطولة مارديكا 1973 وحينها كان يتولى تدريب المنتخب المرحوم حسن ناصر وتأهل المنتخب للنهائي.

ولم تخل مسيرته من الاصابات التي لحقت به واثرت كثيرا على عطائه وادت لغيابه عن الاخضر والمنتخب وهي الاسباب المباشرة التي دفعته ان يعلن اعتزاله اللعب في 1974 ليتوجه للتحكيم عندما طرح عليه الفكرة الشهيد فهد الاحمد وشجعه على خوض تلك التجربة ليحقق بها نجاحا باهرا وليكون في مقدمة الحكام المميزين.

وما ساعده على ذلك ثقته بنفسه وبكونه لاعبا سابقا ويمتلك الخبرة الميدانية ولطبيعة شخصيته القيادية ويعد مع زميله المرحوم عيسى الجساس اللاعبين الوحيدين ممن استطاعا ان يستمران في المجال التحكيمي ويبدعان وهناك الكثير من المباريات التي اظهر فيها قيادته التحكيمية الرائعة.

كما انه يتمتع بشخصية راقية فرض بها احترامه على اللاعبين ويحسن التعامل معهم ما خلق ارتياحا في نفوس اللاعبين، ولم يكن يلتفت الى صيحات واحتجاجات الجماهير وكثيرا ما كان يخطف الانظار من اللاعبين اثناء المباراة لاجادته في التحكيم ولاتخاذه قرارت حاسمة.

غضب بورهي عليه

كان المدرب بورهي يحرص على الاهتمام به عندما كان ضمن فريق الشباب، وفي احدى المباريات التجريبية للفريق الاول ضد الشرطة المصري اراد ان يشركه بدلا من راشد مبارك الذي تعرض لاصابة خلال تمارين الاحماء، لكن هطول المطر بشدة ادى لالغاء المباراة ليحرم عاشور من المشاركة.

طرد جمهور القادسية

من المواقف التي الصعبة له عندما اشركه المدرب بورهي امام الكويت في الدوري، وخسرها الاخضر 1-2 ولم يوفق بها ،ويضب عليه بورهي وأبعده بعدها عن التشكيلة عدة مباريات. وكانت اول مشاركة له ضد الغريم القادسية وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 وسجل للاخضر السوداني علي السيد ولعب بديلا عن علي حسين في تلك المباراة.

من القرارات اللافتة لجواد عاشور كحكم طرده جمهور القادسية اثناء لقاء الجهراء في موسم 85-86، حينها الاصفر كان خاسرا 0- 3، وبدأت جماهيره بالاحتجاج ورمي عبوات المياه والعصائر الفارغة على أرضية الملعب، ليتوجه لهم ويخرج البطاقة الحمراء ويطلب من المنظمين اخراجهم. وتوقفت المبارة لوقت ليس بقصير ونظرا لصعوبة اخراجهم توصل مع المنظمين لاتفاق على ان يضع رجال الامن في المدرج لكي يضبطوا المشاغبين وبعدها تم استئناف المباراة.

إنذار جميع لاعبي خيطان

اخرج جواد عاشور البطاقة الصفراء لجميع لاعبي فريق خيطان دفعة واحدة، بعدما خرجوا من الملعب اثناء مباراتهم ضد القادسية 1983 في كأس الأمير، احتجاجا على قراراته بعدما احتسب وقتا ضائعا طويلا.

يمتلك أكثر من 3 آلاف فيلم عربي

لم يكن جواد عاشور فقط لاعبا بل كانت لديه هواية اخرى تتمثل في متابعة الافلام المصرية والهندية من زمن بعيد والاطلاع على المجلات والصحف وتجميعها لدرجة انه يمتلك مكتبة من الافلام المصرية من ايام الابيض والاسود. وتتجاوز الافلام التي كان يمتلكها اكثر من 3 آلاف فيلم ولدرجة انه خلال السفر مع المنتخب والنادي كان دائما ما يبحث عن دور السينما.

علاقته مميزة مع فريد الأطرش

يرتبط بعلاقات صداقة مع العديد من الممثلين في مصر وكانت علاقته قوية ومميزة مع المطرب الراحل فريد الاطرش ، ودائما ما كان يزوره ويلتقي به خلال رحلاته للقاهرة.

دعوة للتمثيل مع شمس البارودي وحسن يوسف

عرض عليه ان يشارك بالتمثيل في احدى الافلام المصرية عن طريق مخرج فيلم «فتاة من الأرياف» مع الممثل حسن يوسف والفنانة شمس البارودي الا انه رفض حينها لانه لاعب كرة قدم والتمثيل ليس مجاله.

استبعد بعد طرد لاعبين من العراق دائما ما كان عاشور يتميز بالحزم باتخاذ القرارات التحكيمية ولا يخشى الجماهير والانتقادات، ففي بطولة الصداقة والسلام التي استضافتها الكويت 1989 قام بطرد لاعبين من المنتخب العراقي اثناء لقاء غينيا بعدما احتسب خطأ على الحارس عماد هاشم في آخر دقيقة من المباراة ليحتج لاعبو المنتخب العراقي ليشهر البطاقة الحمراء للاعبين وانتهت المباراة لصالح غينيا 1 – 0. وتقدم بعدها الوفد العراقي باحتجاج عليه وطلبوا استبعاده، ووافق لهم الشهيد فهد الاحمد على طلبهم من اجل انجاح البطولة وتقبل جواد القرار طالما انه ينصب في هذا الشأن. طرد أحمد راضي في الشعب يعد جواد عاشور اشهر واشجع حكم عندما قام باشهار البطاقة الحمراء للاعب احمد راضي – الله يرحمه - في بغداد خلال لقاء المنتخب العراقي والجزائر في بطولة دولية، ووسط حضور جماهيري عراقي كثيف بستاد الشعب الدولي بما ان الخطأ كان لمصلحة راضي الا انه قام بالاعتداء بالضرب على لاعب جزائري. فلم يجد عاشور امامه سوى طرده، لتسود حالة من الغضب والاحتجاج مع ذلك لم يتراجع عن قراره وانتهت المباراة لصالح العراق. اللعب للفحيحيل تعرض عاشور لاصابة في الظهر ابعدته فترة عن اللعب، وقضى فترة علاج في الخارج، ثم ابتعد عن صفوف العربي في العام 1974، قبل ان يتلقى عرضا من نادي الفحيحيل ليخوض معه تجربة جديدة. الا انه لم يستيطع الاستمرارية بداعي الاصابة حيث لعب بعض المباريات وفضل بعدها الابتعاد نهائيا عن مزاولة اللعب. 5 ركلات جزاء احتسب اثناء لقاء القادسية والسالمية 5 ركلات جزاء في موسم 78-88 انتهت لصالح السماوي 4-3 وهي سابقة لم تحدث في ملاعبنا وتدل على مدى على تطبيق القانون من دون تردد. الطرابلسي ومرزوق وجاسم الأفضل يري جواد عاشور الثلاثي احمد الطرابلسي ومرزوق سعيد وجاسم يعقوب من افضل اللاعبين الذين انجبتهم الملاعب الكويتية، وانه يصعب ان يظهر لاعبون بمستواهم ويعتبرهم الافضل