البابا من بغداد: فلتصمت الأسلحة

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: شدد بابا الفاتيكان فرانسيس خلال زيارته التاريخية إلى العاصمة العراقية بغداد وبعد لقائه الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية إرساء السلام ونبذ العنف، والحفاظ على حقوق جميع الفئات السياسية والدينية في البلاد كما دعا إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات» وحضّ على وقف «العنف والتطرف والتحزّبات وعدم التسامح».

ومن بلد دمرته الحروب لسنوات، أطلق البابا نداءه راجيا أن تصمت الأسلحة وشدد على ضرورة ضمان «مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية» في الحياة العامة. ودعا البابا في كلمته أمام الرئيس العراقي إلى أن يكون الدين في خدمة السلام والأخوّة وطالب المجتمع الدولي بأداء دور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط.

وقال بابا الفاتيكان في كلمة ألقاها أمام رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، في قصر بغداد «إن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان».وأضاف: «فلتصمت الأسلحة وليكن الدين في خدمة السلام والأخوّة».

كما شجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق ودعا إلى ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة التصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة. وتطرق إلى أعمال العنف التي يدمى لها الجبين، والتي عانى منها العراق لسنوات، ووصف الإيزيديين بـ«الضحايا الأبرياء للهمجية المتهورة وعديمة الإنسانية».

وفي وقت سابق، قال في تصريحات مقتضبة للصحافيين من على متن الطائرة التي أقلته صباحا من روما إلى العاصمة العراقية «يسرني القيام بزيارات من جديد» في إشارة إلى جائحة «كورونا» التي منعته من السفر. كما أضاف «إنها زيارة رمزية وواجب تجاه أرض عانت لأعوام كثيرة».

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يزور فيها بابا الفاتيكان البلاد منذ تأسيس الجمهورية العراقية.

وفي ظل تدابير أمنية مشددة، تنقل موكب البابا وحده في طرق فارغة بسبب الحجر الإلزامي الذي فرضته السلطات خلال الأيام الثلاثة التي ستستغرقها زيارته للوقاية من «كوفيد-19».

ووضع البابا البالغ من العمر 84 عاما والذي تلقى اللقاح ضد فيروس «كورونا» في الفاتيكان قبل أسابيع كمامة، مشددا على أهمية «أن نخرج من زمن المحنة هذا»، زمن الجائحة، «أفضل ممّا كنا عليه من قبل، وأن نبني المستقبل على ما يوحّدنا وليس على ما يفرّق بيننا».

ونشر العراق آلافا من أفراد قوات الأمن لحماية البابا أثناء الزيارة التي تأتي بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والتفجيرات الانتحارية وزيادة في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19». وقال البابا إن زيارته تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الطائفة المسيحية في العراق والتي أصبحت تضم حوالي 300 ألف شخص أي خُمس عدد أفرادها قبل عام 2003 وكان البابا السابق يوحنا بولس الثاني على وشك زيارة العراق لكنه اضطر لإلغاء زيارة مزمعة عام 2000 بعد انهيار محادثات مع حكومة صدام حسين.

ثم توجه البابا الى كاتدرائية سيدة النجاة الكاثوليكية التي شهدت في عيد جميع القديسين في نوفمبر 2010، عملية احتجاز رهائن نفذها تنظيم «داعش» انتهت بسقوط أكبر عدد ضحايا في المجازر التي استهدفت مسيحيي العراق،إذ قتل خلالها 44 شخصا كانوا في الكنيسة وكاهنان وسبعة عناصر أمن. وقال في الكنيسة في بغداد «نجتمع اليوم في كاتدرائية سيدة النجاة هذه، ونتبارك فيها بدماء إخواننا وأخواتنا الذين دفعوا هنا ثمن أمانتهم للرب... غاليًا». وأشار الى «وجود دعوى تطويب مفتوحة» لهؤلاء «الشهداء».

والتقى البابا في الكنيسة أساقفةً وكهنة ورهبانًا وراهبات ومعلمي تعليم مسيحي ومسؤولين علمانيين في الكنيسة. وقال لهم «أشكركم... على بقائكم قريبين من شعبكم، وعلى دعمكم له، وسعيكم لتلبية احتياجات الشعب ومساعدة كل واحد على القيام بدوره في خدمة الخير العام. وحثهم على «المثابرة في هذا الاجتهاد».

