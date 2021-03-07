هدية «لا مثيل لها» من شيخ النحاتين

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: تلقّى بابا الفاتيكان فرانسيس هدية من الرئيس العراقي برهم صالح لا مثيل لها في العالم. ومن المقرر أن يحمل البابا فرانسيس هدية العراق معه إلى بلاده، وهي عبارة عن جداريتين تعود لمنحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الآلام التي حفرها محمد غني حكمت، أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة في بغداد، وصنعت خصيصا على شرف الزائر.

وأشرف ياسر حكمت نجل النحات العراقي الراحل عام 2011 على إعداد المنحوتة، التي تحوي تحفة مصغرة يقل حجمها 4 مرات عن المنحوتة الأصلية، وتروي التاريخ الكامل تقريبا للعراق الحديث الذي سيجول به البابا من شرقه إلى غربه. فيما تؤكد المعلومات على أن هذه القطعة ليس لها مثيل في أية كنيسة كلدانية أخرى في العالم.

