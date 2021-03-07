عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: ضمن الفعاليات الثقافية المهمة، التي تخللت زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس للعراق في محطتها الاستهلالية البغدادية، افتتاح معرض للمخطوطات المسيحية النادرة، من قبل البابا ورئيس الجمهورية العراقية برهم صالح.

وصرح حاكم الشمري المدير الإعلامي في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية قائلا «أعددنا معرضا للمخطوطات المسيحية الموجودة في دار المخطوطات العراقية العامة لغرض جمعها في معرض، بمناسبة الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان الى العراق» واضاف ان لجنة من دائرة المخطوطات العراقية العامة، شكلت لانتقاء وتنظيم وفرز وترتيب تلك المخطوطات النفيسة، والتي تعود تواريخها لمئات السنين، والمكتوبة بلغات قديمة مختلفة، وهي من النوادر، وفي غالبها هي غير محققة، وسيفتتح معرض المخطوطات هذا، اليوم في بغداد، بعيد وصول الوفد البابوي الزائر».

