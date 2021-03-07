برهم صالح: لا يمكن تخيّل الشرق من دون المسيحيين

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: اكد الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة ألقاها بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس لبلاده، إن العراق لن يقبل بممارسة الإرهاب باسم الدين، لافتا إلى أن العراقيون يستحقون مستقبلا أفضل.

وفي كلمة رحب خلالها بزيارة البابا للعراق أشار صالح إلى أن «العراقيين يفخرون بتاريخ طويل من التعايش الديني بين مختلف الطوائف» واعتبر الرئيس العراقي أن «العمل لاستئصال الإرهاب والفكر المتطرف وغرس قيم التسامح والتنوع مطلب ملّح، وهو في غاية الأهمية لمستقبل أجيالنا». ودعا إلى عودة المهجرين بما فيهم المسيحيين الذين هجروا العراق، مشيرا إلى أهمية العمل على «إعادة هؤلاء دون إكراه وعبر مغريات كاستتباب الأمن والتنمية الاقتصادية».

وأوضح أنه لا يمكن تخيّل الشرق دون المسيحيين مؤكدا أن استمرار هجرتهم إلى جانب الأقليات الأخرى سينعكس سلبا على المجتمعات وقيم العيش المشترك والتسامح.

وأضاف أن الشعب العراقي «كان ضحية لحروب عبثية وسياسات وقمع شمل كافة المواطنين من مختلف الأديان والطوائف والانتماءات»، لافتا إلى أنه «لا بديل عن عراق مستقل بسيادة كاملة لمستقبل مزدهر». وشدد صالح على أن هناك تحديات جسيمة تواجه العراق وفي طليعتها إصلاح منظومة الحكم والعدل الاجتماعي والسيادة والحريات، هذا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

