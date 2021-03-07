الكاظمي: مرحباً بكم في أرض الأنبياء

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبابا فرانسيس لدى وصوله الى مطار بغداد قائلا ان بلاده تستقبله بكل محبة وسلام في ارض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.

وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر قائلا «بكلّ محبة وسلام يستقبل العراق شعباً وحكومة قداسة البابا فرانسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة .. مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.»

ومن جهته غرد البابا باللغة العربية عشية مغادرته روما متوجها الى بغداد في زيارة تستمر ثلاثة ايام قائلا «أتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام. لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة».

