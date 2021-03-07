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عربيات ودوليات

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الخارجية العراقية: الزيارة لها «دلالات استثنائية»


بغداد - الوكالات: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف ان زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس تحمل معاني كبيرة، ولها دلالات استثنائية في الوقت الحالي من عمر العراق والمجتمع معاً. وأضاف الصحاف، في مداخلة تلفزيونية ان الخارجية العراقية تحشد الجهود لاتمام هذه الزيارة التاريخية، مؤكداً ان الزيارة تعكس ان العراق آمن. وأوضح ان مؤشرات الزيارة تؤول الى تحقيق منطق الأمن المستدام للعراق، فضلاً عن دوافعها المعنوية، مضيفاً ان الخارجية العراقية تجني مسارات التفاعل الدولي الآن؛ استعداداً للمرحلة المقبلة.


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