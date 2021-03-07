السيستاني وفرانسيس بحثا «التحديات الكبرى للإنسانية»

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النجف - الوكالات: شهد العراق امس لقاء تاريخيا غير مسبوق جمع بين البابا فرانسيس، الزعيم الروحي لـ1,3 مليار مسيحي في العالم، والمرجع الاعلى في العراق آيه الله السيد علي السيستاني في اهم محطات الزيارة البابوية غير المسبوقة الى العراق.

فبعدما التقى زعماء الطوائف الكاثوليكية الجمعة في بغداد اجتمع بابا الفاتيكان بالسيستاني في منزله المتواضع بالنجف لكن لم يسمح للاعلام بحضور اللقاء الذي دام 45 دقيقة وبدأ الساعة الثامنة صباحا. ورفعت في بعض شوارع النجف لوحات عليها صور البابا فرانسيس وآية الله السيستاني مع عبارة بالانكليزية «اللقاء التاريخي» واصطف الأطفال في شارع ملوحين بأعلام العراق والفاتيكان لدى وصول رأس الكنيسة الكاثوليكية.

وأفاد مكتب السيستاني في بيان بأنه خلال اللقاء مع بابا الفاتيكان «دار الحديث حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر ودور الايمان بالله وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها» وأضاف البيان ان السيستاني «تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الاساسية وغياب العدالة الاجتماعية وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة».

وأشار السيستاني الى «الدور الذي ينبغي ان تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وما هو المؤمل منها من حث الأطراف المعنية، ولا سيما في القوى العظمى، على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة».

وأكد السيستاني على «أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الانساني في كل المجتمعات، مبنياً على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين اتباع مختلف الاديان والاتجاهات الفكرية». وأشار السيستاني الى «مكانة العراق وتاريخه المجيد وبمحامد شعبه الكريم بمختلف انتماءاته» وأبدى امله بأن «يتجاوز محنته الراهنة في وقت غير بعيد».

كما اكد السيستاني على «أهمية ان يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في امن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية»، وأشار الى «جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حمايتهم وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية، ولا سيما في المدة التي استولى فيها الارهابيون على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية، ومارسوا فيها اعمالاً اجرامية يندى لها الجبين».

من جهته افاد بيان صادر عن الفاتيكان بأن زيارة البابا للمرجع الاعلى استغرقت 45 دقيقة. مشيرا الى ان بابا الفاتيكان اكد خلال اللقاء على «أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية حتى نتمكن، من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، من المساهمة في خير العراق والمنطقة للبشرية جمعاء». وذكر بيان الفاتيكان ان اللقاء «كان فرصة للبابا لتقديم الشكر الى آية الله العظمى السيد علي السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهادا، مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي».

