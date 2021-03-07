شرط السيستاني الوحيد.. لا مسؤولين

عربيات ودوليات

النجف - الوكالات: كشف مصدر في مكتب الرئيس العراقي برهم صالح ان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني وضع شرطا للموافقة على لقاء البابا فرانسيس هو «ألا يحضر اي مسؤول عراقي الاجتماع». وعقد البابا لقاء تاريخيا مع السيستاني، السبت، في لفتة قوية تدعو للتعايش السلمي في ارض عصفت بها الطائفية والعنف. واجتمع الاثنان في مدينة النجف المقدسة بجنوب العراق.

وعرضت الوكالات العالمية لقطات لموكب البابا وهو يتحرك في النجف، قبل ان ينزل منه ويسير في طريق ضيق يؤدي الى منزل السيستاني.

وعُقد اللقاء مع البابا في منزل السيستاني المتواضع بحارة في النجف وهو المنزل الذي يستأجره منذ عقود.

