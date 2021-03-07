6 مارس يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق

عربيات ودوليات

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، تسمية السادس من مارس يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.

وجاء هذا الإعلان عقب الزيارة التي جمعت الحبر الأعظم (البابا فرانسيس) والمرجع الأعلى علي السيستاني، في مدينة النجف العراقية. ونشر الكاظمي تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «إنه بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرانسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنيا للتسامح والتعايش في العراق».

