مشاهدة عن بُعد

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: سيكتفي جزء كبير من العراقيين بمشاهدة البابا فرانسيس من خلال شاشة التلفزيون، وسيستخدم البابا على الأرجح سيارة مصفحة في تنقلاته على طرق اعيد تأهيلها خصيصاً استعداداً للزيارة، بالاضافة الى مروحية وطائرة خاصة للتنقلات البعيدة سيعبر خلالها فوق مناطق لا تزال تنتشر فيها خلايا لتنظيم «داعش» الذي اعلنت القوات العراقية الانتصار عليها وتحرير العراق منها منذ 2017. وستغيب بسبب التدابير الوقائية من وباء «كوفيد-19»، الحشود التي اعتادت ملاقاة البابا في كل زياراته، مع استثناء خلال القداس الذي سيحييه اليوم في الهواء الطلق في اربيل في كردستان بحضور نحو اربعة آلاف شخص حجزوا اماكنهم مسبقا للمشاركة فيه، علما ان المكان يتسع لعشرين الفا. وأكدت السلطات العراقية انها اتخذت كل التدابير الأمنية «برا وجوا».

