البابا من أور: استهداف العراق هجوم على التاريخ

عربيات ودوليات

أور «ذي قار» - الوكالات: اكد بابا الفاتيكان فرانسيس في خطاب القاه من اور جنوبي العراق على انه «لايمكن الصمت عندما يسيء الارهاب الى الدين» مشددا على ان السلام «لن يتحقق دون مشاركة وقبول الجميع ودون عدالة ومساواة».

ودعا البابا فرانسيس الى السير من «الصراع الى الوحدة» طالبا «السلام لكل الشرق الأوسط، وبشكل خاص في سورية المجاورة المعذبة» وأضاف» الله يدعونا الى عدم الانفصال والسماء تعطينا رسائل اتحاد.. لن يتحقق السلام دون مشاركة وقبول الجميع ودون عدالة ومساواة». واستطرد قائلا «لايمكن الصمت عندما يسيء الارهاب الى الدين».

وأكد فرانسيس امس ان «استهداف الارهاب للعراق يعد استهدافا وهجوما على جزء من التاريخ». وقال بابا الفاتيكان في كلمة نقلها التلفزيون العراقي خلال لقاء الأديان من مدينة اور الأثرية في ثاني ايام زيارته الى العراق ان «الارهاب عندما هاجم هذا البلد هاجم جزءا من التاريخ» مشيرا الى ان «الارهاب والعنف لايأتيان من الدين» وأضاف البابا «لايجب ان يعمل كل منا بمعزل عن الآخر فنحن من يجب ان يعمر الأرض» مشددا «لن يكون هناك سلام دون التعايش السلمي». ولفت الى ان «الصراعات تحول دون تحقيق الأحلام»، منوها بأن «هناك الكثير من الصعوبات ونحتاج الى ان نصلي وأن نرى بعضنا بعضا».

ودعا الى «احترام حرية الضمير والحرية الدينية والاعتراف بها في كل مكان»، خلال صلاة جمعته مع ممثلي كافة الأديان في العراق، وذلك في اور، المدينة التي يعتقد انها مكان مولد النبي ابراهيم، وهي بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

وأضاف «من هذا المكان الذي ولد فيه الايمان، من ارض ابينا ابراهيم، دعونا نؤكد ان الله رحيم والعداء والتطرف والعنف لايولدون من قلب ديني، ففي ذلك خيانة للدين» وذلك بحسب وكالة «أسوشيتد برس» وشدد على ان «الارهاب يستغل الدين كغطاء، والعنف لا يأتي من الدين ابدا». ودعا بابا الفاتيكان الشعب العراقي الى تقبل بعضهم البعض، وشدد على ان «السلام لا يتطلب رابحين ولا خاسرين، بل اخوة وأخوات رغم كل مظاهر سوء الفهم وأذى الماضي، ينتقلون من الصراع الى الوحدة».

