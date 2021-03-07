السعودية ترفع قيود «كورونا».. عن الترفيه والمطاعم

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عواصم - الوكالات: اعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية ان المملكة ستخفف القيود المتعلقة بفيروس كورونا على الترفيه والفعاليات وستعيد فتح دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية اعتبارا من اليوم. وستزيد السلطات حملات التفتيش لضمان الالتزام بالاجراءات المتبقية مثل فرض قصر عدد التجمعات في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا فقط.

واستثنى قرار عدم تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا في السعودية اعتباراً 7 مارس ددا من الاجراءات من بينها، استمرار ايقاف المناسبات والحفلات كافة.

ويشمل تمديد العمل بالاجراءات الوقائية استمرار ايقاف حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة او التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى اشعار آخر.

وتقرر عدم تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بايقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، واغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية. شمل القرار عدم تمديد العمل بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، او الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 7 مارس 2021.

وفي الامارات قررت لجنة ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في ابو ظبي فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الاجراءات الاحترازية المعتمدة. ويأتي هذا الاجراء بعد ان بلغ مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي قدمتها الامارات لساكنيها لغاية يوم الجمعة ستة ملايين و235 الفا و316 جرعة، اذ ارتفع معدل توزيع هذا اللقاح الى 63. 04%.

وتشدد الامارات في مراقبة الأماكن والمحلات التي تم فتحها، مع التهديد بالاغلاق في الحالات المخلفة للاجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

على صعيد متصل قالت منظمة الصحة العالمية اننا قد نواجه موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا اذا لم نكن حذرين، كما دعت لتعليق حقوق براءات اختراع ادوات مكافحة «كوفيد-19»، في الوقت، الذي تراجع فيه عدد الاصابات اليومية في العالم الى النصف خلال شهر. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس ان الوقت قد حان لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي انعقد قبل اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل، «واحدة من اولوياتنا الرئيسة الآن هي زيادة طموح «كوفاكس» في مساعدة جميع الدول في القضاء على جائحة كوفيد-19. » وفي موضوع آخر قال غيبريسوس ان فريق الخبراء، الذي ارسل الى ووهان بالصين في يناير للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، سيصدر تقريره في الأسبوع الذي يبدأ 15 مارس.

