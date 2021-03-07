«بيع اللقاحات» في مصر... استياء شعبي واسع ودعاوى قضائية ضد الحكومة

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القاهرة - الوكالات: اثار قرار الحكومة المصرية فرض «رسوم» على عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا استياء الشارع في ماوصف مراقبون الامر بأنه «بيع للقاحات». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، ان الرسوم تهدف الى تمكين استدامة طرح اللقاح لتغطية تكاليف الشراء في السنوات المقبلة؛ لأنه لن يكون تطعيماً لمرة واحدة. ولم يذكر سعد المبلغ الذي تتوقع الحكومة تحصيله من برنامج التطعيم لكنه قال انها لن تفرض رسوماً على اللقاحات التي يتم الحصول عليها من خلال «كوفاكس».

ويخشى مراقبون ان تؤثر هذه السياسة على اقبال الناس في مصر على عمليات التلقيح، ما سيؤثر على جهود مكافحة انتشار الفيروس. وقالت نقيبة الأطباء السابقة، د. منى مينا «استقبلنا 350 الف لقاح هدية من الامارات والصين عيب جدا نتلقى اللقاح هدية ثم نبيعه للمواطنين!»

وبموجب برنامج التطعيم الحكومي، سيتعين على المصريين والأجانب الذين يعيشون في البلاد دفع 200 جنيه (13 دولارا) مقابل جرعتين، وهو مبلغ كبير لأغلب المصريين. ومن المتوقع ان تحصل مصر على 40 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» من تحالف «كوفاكس» كما تخطط الحكومة لشراء 20 مليون جرعة من نفس اللقاح.

وبعد صدور القرار رفع المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي دعوى قضائية يطالب فيها بالزام وزارة الصحة بتوفير لقاح «كورونا» لجميع المواطنين مجانا. وانضم عدد من الأطباء والسياسيين والصحافيين لهذه الدعوى. وقال المحامي محمد فتحي احد اعضاء الفريق القانوني المدعين ان قرار وزارة الصحة ببيع لقاح «كورونا» للمصريين مخالف للقانون والدستور، لأن الدولة في حالة وباء مشيرا الى انها لا توجد دولة تبيع اللقاح لشعبها غير مصر.

