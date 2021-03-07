الأمم المتحدة: العالم يهدر مليار طن من الطعام سنوياً!

عربيات ودوليات

كشف تقرير للأمم المتحدة عن ان الناس حول العالم يهدرون نحو مليار طن من الطعام سنويا، وأشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية الى ان التقييم الأممي هو الأشمل حتى الآن، ووجد ان الطعام المهدر كان نحو ضعف افضل تقدير سابق.

وأفاد التقرير بأن الطعام المهدر في المنازل وحدها كان 74 كيلوغراما للفرد سنويا في المتوسط حول العالم. وفي المملكة المتحدة، التي لديها بعض افضل البيانات، تمثل النفايات الصالحة للأكل نحو 8 وجبات لكل اسرة كل اسبوع. ويقول التقرير الأممي ايضا ان فائض الطعام في المطاعم والمتاجر يمثل 17% من مجموع الطعام الملقى، وبعض الطعام يُفقد في المزارع وفي سلاسل التوريد ايضا، ما يعني ان ثلث الطعام بشكل عام لا يؤكل ابدا.

وأشار الى ان النفايات تدمر الجهود المبذولة لمساعدة مليارات الأشخاص الجياع او الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، لكنها تدمر البيئة ايضا اذ يتسبب هدر الطعام وفقده في نحو 10% من الانبعاثات التي تؤدي الى حالة الطوارئ المناخية. وتعد الزراعة المكثفة سببا رئيسا لأزمة التنوع البيولوجي والتلوث العالمي.

