«النهضة».. مصر والسودان يرفضان «الأمر الواقع»

عربيات ودوليات

أكد بيان صدر عن الرئاسة المصرية، السبت، اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، على ان المرحلة التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب اعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان.

وشدد البيان على ان «مصر تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة».

وأضاف ان «السيسي والبرهان اتفقا على رفض اي اجراءات احادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق».

والتقى السيسي بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، امس، مع البرهان، حيث تطرقت المباحثات بين الطرفين بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الاثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لاثيوبيا.

كما تم التباحث حول مختلف المستجدات في منطقة القرن الافريقي وشرق افريقيا، حيث عكست المناقشات وفق الرئاسة المصرية «تفاهما متبادلا بين الجانبين ازاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الافريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حاليا المحيط الجغرافي للدولتين».

وأعرب البرهان خلال لقائه السيسي عن «تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان في جميع المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب».

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، اكد البرهان «تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري».

ومن جانبه، اشاد الرئيس المصري بما تشهده العلاقات الثنائية مؤخرا من زخم كبير، بما يعكس ارادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات الى آفاق اوسع، خاصة في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كما اكد السيسي «استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في كل المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على اساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجا يحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي».

كذلك اشار السيسي الى «مساندة مصر لكل جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأن امن واستقرار السودان يعد جزءا لا يتجزأ من امن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائما وأبدا ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي».

