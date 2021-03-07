اليمن: 90 قتيلاً في معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين

عربيات ودوليات

أوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين في 24 ساعة، وفق مصادر عسكرية حكومية، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية النفطية منذ حوالى شهر.

وبدأ الحوثيون المدعومون من ايران هجوما في بداية فبراير في اتجاه مأرب، آخر معقل للقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية في شمال البلاد

وقال مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس ان المعارك اندلعت على ست جبهات، وأن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات. الا ان الحوثيين حققوا تقدما على جبهة كسارة الى شمال غرب المدينة.

وذكرت ان عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل الى جانبها يبلغ 32. كما تسببت المعارك باصابة العشرات بجروح.

وأشارت الى ان المعارك ترافقت مع غارات نفذها التحالف امس.

ولم يؤكد اي مصدر من حركة «أنصار الله» الحصيلة. ونادرا ما يدلي المتمردون بمعلومات عن المعارك.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي، بدأت مع شن الحوثيين هجوما سيطروا على اثره على العاصمة صنعاء. كما سيطروا على اجزاء واسعة من شمال اليمن.

وسيشكل سقوط مأرب لو حصل، ضربة كبيرة للحكومة اليمنية.

