انتكاسة جديدة لهازارد

دوليه

تعرض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، لانتكاسة جديدة تعطل عملية التعافي والعودة إلى المباريات. ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هازارد عانى من انتكاسة، بعد أن شعر بألم طفيف في منطقة أصيب خلالها من قبل.

وذكرت أن هازارد كان غائبًا خلال الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية، رغم أنه حقق تقدمًا جيدًا، بالنظر إلى أن مدة الغياب الأولى بلغت 4-6 أسابيع، لكنه عاد للتدريبات في فالديبيباس يوم 21 فبراير. ومع اقتراب عودة هازارد حدثت الانتكاسة في الأسبوع الحالي، حيث لم يكن قادرًا على التدريب في معظم الأيام.

