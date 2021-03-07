فالنسيا قلب الطاولة على فياريال

دوليه

قلب فالنسيا الطاولة على ضيفه وجاره فياريال وحول تخلفه أمامه الى فوز 2-1 بهدفين في الوقت القاتل اول من امس في افتتاح المرحلة السادسة العشرين من الدوري الإسباني. وبعدما كان منافسا على الصدارة، تراجعت نتائج فريق المدرب أوناي إيمري وفشل في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية، وتحديدا منذ فوزه في الثامن من ديسمبر على سلتا فيغو خارج ملعبه 4-0، إضافة لخروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على يد ليفانتي. وبدا فريق «الغواصة الصفراء» في طريق العودة بانتصاره الأول في ملعب فالنسيا منذ ديسمبر 2017 بعدما تقدم حتى الدقيقتين الأخيرتين بفضل ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 40 هدافه جيرارد مورينو الذي سجل الأهداف الخمسة الأخيرة لفريقه في الدوري ورفع رصيده الى 15 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

لكن فالنسيا خطف التعادل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضا نفذها كارلوس سولر قبل أن يهديه البديل البرتغالي غونسالو غويديس هدف الفوز السابع هذا الموسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتحضر فياريال بهزيمته الخامسة بأسوأ طريقة لمواجهته الخميس المقبل خارج أرضه مع دينامو كييف الأوكراني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع، فيما ابتعد فالنسيا عن منطقة الخطر نسبيا بعدما رفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

