فيدرر في الدوحة

دوليه

وصل النجم السويسري وأسطورة التنس روجيه فيدرر إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيداً للمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2021. وتنطلق منافسات البطولة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة للتنس والإسكواش بين 8 و13 مارس بمشاركة العديد من نجوم الكرة الصفراء.

وأكد الاتحاد القطري للتنس في وقت سابق مشاركة فيدرر (39 عاماً) في بطولة قطر إكسون موبيل. وقبل صعوده للطائرة متوجهاً للدوحة، تحدّث فيدرر عن عودته إلى الملاعب قائلاً: «أنا مستعد للذهاب للدوحة والعودة للمنافسات بعد غياب دام سنة. أنا متحمس وسعيد لذلك».

