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دوليه

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كفيتوفا تواجه موغوروزا


باتت التشيكية بيترا كفيتوفا على بعد خطوة واحدة من استعادة لقبها في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس عقب تأهلها إلى النهائي. وتجاوزت كفيتوفا المصنفة العاشرة عالمياً الأميركية جيسيكا بيغولا مفاجأة البطولة والصاعدة من التصفيات بمجموعتين دون رد 6-4 و6-4 لتصعد إلى نهائي البطولة.
وتأمل كفيتوفا استعادة لقبها الذي سبق وأن توّجت به في 2018 وهي ستواجه الإسبانية غاربيني موغوروزا في مباراة قوية في تكرار لنهائي 2018 الذي حسمته كفيتوفا بمجموعتين لواحدة. واستفادت موغوروزا من يوم راحة أكثر من كفيتوفا، إذ تأهلت للنهائي عقب انسحاب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا من نصف النهائي بسبب الإصابة. واحتاجت كفيتوفا إلى قرابة ساعة و22 دقيقة لتجاوز بيغولا مستفيدة من عامل الخبرة الكبيرة التي تملكها والذي ظهر مع اللحظات الحاسمة، خاصة وأنّها خسرت إرسالها مرتين في كل مجموعة.


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