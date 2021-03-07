«كل النجوم».. احتفال لم يرغب فيه أحد

دوليه

لطالما كانت المشاركة في مباراة كل النجوم «أول ستار» السنوية التقليدية حلم جميع لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأنها تعتبر امتيازا واعترافا بمكانتهم بين نظرائهم، لكن النسخة السبعين التي تستضيفها أتلانتا اليوم وليوم واحد عوضا عن ثلاثة تشكل عبئا أراد الكثيرون تجنبه باستثناء مسؤولي اللعبة.

وكان نجم لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد صريحا جدا في انتقاده لرابطة الدوري حين قال «إن الجميع يعرف السبب» الذي يقف خلف عدم إلغاء هذه المباراة السنوية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو «المال الذي فضلوه على الصحة».

وقرّرت رابطة الدوري إقامة هذه «الاحتفال» الذي يمتد عادة لثلاثة أيام لكنه قلص الى يوم واحد تقام فيه مباراة «أول ستار» إضافة الى مسابقتي الرميات الثلاثية وأجمل سلة ساحقة «دانك»، رغم المطالبة بالغائه هذا العام، ولاسيما أن الحضور الجماهيري سيكون محددا بـ1500 مدعو فقط موزعين على مدرجات ملعب «ستايت فارم أرينا».

وعندما أعلن مفوض الدوري آدم سيلفر عن موعد المباراة في فبراير، قال «مباراة كل النجوم في أتلانتا ستواصل تقليدنا السنوي للاحتفال بالرياضة وأعظم اللاعبين في العالم أمام جماهير العالم».

لكن ليس هناك رغبة فعلية من معظم اللاعبين في خوض هذا «الاحتفال» بالرياضة، إذ كانت هناك رغبة واضحة عند النجوم في استغلال فترة توقف الدوري خلال هذه الفترة من أجل التقاط أنفاسهم، ولاسيما أنهم حصلوا على شهر راحة أقل من العادة خلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انتهاء نهائيات 2019-2020 في وقت متأخر.

وكان نجم لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب ليبرون جيمس واضحا في موقفه حيال هذه المباراة، بالقول «لا أملك الطاقة ولا الحافز للمشاركة في مباراة أول-ستار هذا العام ... لست سعيدًا حيال ذلك. إذا تم اختياري، سأكون هناك جسديًا ولكن لا ذهنيًا». وتم اختياره بالتأكيد ليكون قائدا لفريقه في مباراة لا يرغب خوضها.

ورأى أنه «بدأنا الموسم الحالي بعد فترة استعداد قصيرة دامت 71 يومًا وقيل لنا قبل الموسم إنه لن يكون هناك مباراة أول ستار كي يتسنى لنا الاستراحة قليلا ومن ثم يرمون المباراة علينا هكذا. هذه صفعة في الوجه». وأبرمت رابطتا الدوري واللاعبين اتفاقًا ينص على تخصيص مبلغ مليوني ونصف مليون دولار الى الجمعيات التي تهتم بمكافحة «كوفيد-19» وجامعات وكليات السود التاريخية.

ستقام مسابقة الرميات الثلاثية قبل مباراة «كل النجوم» على أن تقام مسابقة أجمل سلة ساحقة خلال استراحة الشوطين.

