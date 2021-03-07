سيتي يستقبل يونايتد

دوليه

يستقبل مانشستر سيتي متصدر الدوري الانكليزي، نظيره مان يونايتد اليوم على ملعب الاتحاد في لقاء «دربي» مدينة مانشستر ضمن المرحلة 27 من البطولة. ويتصدر سيتي ترتيب الفرق بـ 65 نقطة بفارق 14 نقطة عن يونايتد صاحب 51 نقطة. وحقق سيتي في الجولة الماضية انتصاره الثالث عشر على التوالي في 13 مباراة خاضها بالدوري منذ بداية 2021 ليمدد الرقم القياسي لعدد الانتصارات التي يحققها أي فريق في البطولة خلال بداية العام الميلادي. من جانبه أكد أولي غونار سولسكاير، مدرب مان يونايتد على ضرورة الفوز على سيتي. وقال سولسكاير في المؤتمر الصحافي للمباراة عن الغيابات: «فيكتور ليندلوف سيكون بخير، شعر ببعض الآلام في الظهر ولكنه سيكون جاهز، ربما الأمر ذاته مع مارسيال، بوغبا لن يتواجد». وعن دي خيا، قال سولسكاير: «ديفيد اضطر للعودة لأسبانيا بسبب ولادة ابنه، في العالم السابق كان ليعود في يوم واحد ولكن في ظل الأزمة الحالية فهذا أمر مختلف».

وعن غياب التهديف في المباريات السابقة، قال سولسكاير: «لم نمر سوى بأسبوع واحد بدون تسجيل أهداف وليس لـ 6 أسابيع، تغلبنا على سوسيداد بنتيجة 4-0 وأمام ساوثهامبتون بنتيجة 9-0، ندافع بشكل جيد ونفتقر فقط للانهاء أمام المرمى». وعن الفارق بين السيتي ويونايتد، قال سولسكاير: «لا أقلق بشأن ذلك، لا يمكننا التحكم سوى بما يحدث هنا في اليونايتد، هنالك الكثير من الفوارق بين الناديين، في الوقت الحالي هم الفريق الوحيد الذي يسبقنا في جدول الترتيب». وتابع سولسكاير قائلا: «ربما الموسم الماضي اعتمدنا أكثر على الهجمات المرتدة، نحن نحاول أن نكون ايجابيين كل لقاء ولكننا لم نكن حاسمين بالشكل الكافي، اللقاءات كانت محتدمة ومغلقة بشكل كبير». من جانبه تحدث بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن لقاء اليوم، وقال غوارديولا انه تلقى أنباء جيدة بعد عودة ناثان أكي لخوض جزء من التدريبات، مؤكدا أن «باقي اللاعبين في حالة جيدة». واستدرك: «نأمل أن يكون الحال نفسه بعد التوقف الدولي».

وتابع بقوله: «مباراتنا ضد يونايتد مهمة على نفس قدر المواجهات السابقة والمقبلة. أعرف صعوبة المنافس، الذي يتحسن كل عام». وفسر: «لم يخسروا خارج أرضهم لأكثر من عام، وحققوا نتائج جيدة في ملعبنا. لدينا فرصة جيدة لتوسيع الفارق، وتحدثنا اليوم في التدريبات عما يتوجب فعله لهزيمتهم».

