مان يونايتد يفكر في بيع دي خيا

دوليه

كشف تقرير صحافي انكليزي، أول من أمس، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل الاسباني ديفيد دي خيا، حارس مان يونايتد.

وعاد دي خيا، في اجازة شخصية الى اسبانيا، من أجل حضور ولادة طفله الأول، ومن المتوقع أن يستمر هناك لنهاية الشهر. وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فان الانكليزي دين هندرسون، سيكون الحارس الأول لليونايتد في الموسم المقبل، بينما يبدو أن دي خيا لن يكون له مكان في أولد ترافورد.

وأضافت أن هندرسون، 23 عامًا، الذي خاض مباراة كريستال بالاس قبل يومين، سيحرس مرمى اليونايتد في المباريات الـ5 المقبلة على الأقل. وأشارت الصحيفة، الى أن يونايتد، بدأ يفكر في بيع دي خيا صاحب الـ30 عامًا، الصيف المقبل. وأوضحت أن هندرسون كان مُحبطًا من التواجد على مقاعد البدلاء، بعد المستويات التي قدمها مع شيفيلد، لدرجة أنه كان يفكر في الرحيل عن يونايتد، وبالفعل كان هناك اهتمام من جانب دورتموند، وتوتنهام. ومع ذلك، فانه لا توجد نية لدى مان يونايتد، في التخلي عن هندرسون، والأقرب للرحيل سيكون دي خيا.

