انتخابات برشلونة اليوم

دوليه

يتنافس ثلاثة مرشحين على رئاسة نادي برشلونة الاسباني في الانتخابات المقرّرة اليوم وهم خوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط أجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الكاتالوني العريق الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتعيّن على الرئيس الجديد هندسة اعادة بناء النادي الذي عصفت به أزمة جديدة تمثلت بمداهمة الشرطة لمقاره الرسمية مطلع الأسبوع الحالي وتوقيف رئيسه السابق جوزيب ماريا بارتوميو الذي استقال من منصبه في 27 أكتوبر الماضي، تاركاً أمور النادي الى لجنة ادارية مؤقتة. وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلاً في 24 يناير الى السابع من مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف الأكثر سخونة بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل. وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات أعلن في 27 ديسمبر بأنه لم يقرر أي شيء بشأن مستقبله علماً بأنه اتخذ قراراً بالرحيل عن النادي الكاتالوني الصيف الماضي قبل أن يعدل عنه. أما المهمة الأخرى الطارئة فهي كيفية تسديد ديون النادي على مراحل، ومناقشة امكانية تقليص رواتب اللاعبين.

