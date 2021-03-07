تعثر جديد للإسماعيلي

دوليه

واصل الاسماعيلي مسلسل التعثر في الدوري المصري الممتاز، وتعادل مع وادي دجلة من دون أهداف على ملعب الأهلي بمدينة السلام في الجولة الـ15 اول من امس. ورفع الاسماعيلي رصيده بذلك الى 10 نقاط في المركز السادس عشر المؤدي بصاحبه في نهاية الموسم الى الهبوط، علما ان للفريق مباراة مؤجلة ضد الأهلي. وارتفع رصيد وادي دجلة الى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.ولم يفز الاسماعيلي في الدوري الممتاز منذ تغلبه على أسوان يوم 29 ديسمبر الماضي أي قبل 9 جولات كاملة في الدوري. وفرض التعادل الايجابي كلمته على مواجهة طلائع الجيش وضيفه انبي بنتيجة 1-1على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة. ورفع الطلائع رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس عشر بينما ارتفع رصيد انبي الى 23 نقطة في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي. وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على حساب ضيفه الانتاج الحربي بنتيجة 2-0 على ستاد الاسكندرية. ورفع الاتحاد رصيده الى 21 نقطة متقدما للمركز التاسع وله مباراة مؤجلة ضد غزل المحلة فيما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند 10 نقاط في المركز الـ17 «قبل الأخير».