الهيئة تنسق لـ«التصاريح»

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تنسق الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مع الجهات الحكومية المسؤولة للحصول على التصاريح اللازمة لاقامة المباريات وضمان استمرار النشاط الرياضي. وكان نائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا غرد أول من أمس عبر حسابه في «تويتر» قائلا: «لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن رفض مجلس الوزراء الموقر منح تصاريح للاعبين والأجهزة الادارية والفنية لمواصلة منافسات النشاط الرياضي»، مضيفا: «الهيئة العامة للرياضة ما زالت وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية تنسق بشكل مباشر مع الجهات الحكومية المسؤولة، للحصول على التصاريح اللازمة لاقامة المباريات في المواعيد المطلوبة، لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في اعداد منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات الدولية المقبلة».