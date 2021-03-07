من يتحمل المسؤولية؟

محلية

استضافني البرنامج الاذاعي العريق «على المكشوف» مساء الخميس الماضي وناقشني في مواضيع عديدة تهم الحركة الرياضية بواسطة الاخ العزيز مطلق نصار وضيوفه الكرام حيث تحدثت فيه باختصار عن اي موضوع تمت اثارته معي... الى هنا اقف واسجل تقديري لهذا البرنامج الذي ما زال يحاول ان يثير هموم الرياضة الكويتية... الا ان اكثر شيء استثارني هو عندما سألوني عن دوري في الهيئات الرياضية التي تشرفت في عضويتها سواء بهيئة الرياضة واللجنة الاولمبية والنادي العربي واتحاد القدم وايضا كوني اكاديميا رياضيا... حيث كنت عضوا فيها ولكن كنت لا املك القرار النهائي لاي موضوع تم اقراره! نعم هذه هي الحقيقة عندما تعمل في لجان لا تملك فيها القرار النهائي... وانما يملكها من يدير هذه الهيئات... فعندما سألني اخي العزيز المحلل الفني للبرنامج الكابتن معضد عن لماذا لا نقدم انا واخي جواد مقصيد الاقتراحات التي تطور نظام الاحتراف الجزئي بكرة القدم؟ كانت اجابتي له كالتالي: «لقد تدرجت من لاعب تحت 17 سنة بكرة القدم بالنادي العربي منذ 1969 الى الان حيث تقلدت مناصب رياضية وفنية وتحكيمية واستشارية وعلمية وضعت فيها كل خبرتي لتطوير الرياضة الكويتية. فالان املك ارثاً رياضياً كبيراً في مكتبتي تثبت بأنني خلال 50 سنة في المجال الرياضي الكويتي اقترحت الكثير من التوصيات التي لو طبق %50 منها لكنا في وضع احسن مما نحن عليه الان... وهذا موثق لدي باوراق وقرارات نهائية في مواضيع الرياضة الكويتية»... فأين المشكلة اذا؟ المشكلة فيمن يتقلد المنصب الرياضي ويكون القرار الاخير له في تطبيق ما تأتيه من توصيات فنية وادارية... او انه يخاف ان تؤثر هذه التوصيات علي وضعه كقائد رياضي! او انه يحسبها حسبة ماهو تأثير هذا القرار على كيان الهيئة الرياضية التي ينتمي لها؟ نعم مشكلتنا في القيادات التي تخشى فقدان كراسيها وليس باللجان التي عملت لتطوير الشؤون الرياضية! هذا الوضع هو من يدير الحركة الرياضية في كل القطاعات الرياضية الحكومية والاهلية... فالواقع الحالي يقول لنا بأن من يدير الرياضة حاليا هم اعضاء مجالس ادارات الاندية الرياضية بموافقة ودعم: اللجنة الاولمبية الدولية والالمبية الكويتية ومجلس ادارة هيئة الرياضة وجهازها التنفيذي والاتحادات الرياضية... فالاندية هم الكيان الاقوى حاليا بالرياضة الكويتية (من يراهن على غير هذا الامر؟).... اعتقد اكتفي بسرد هذا الامر حاليا لان ضغطي ارتفع وانا اكتب هذه المقالة.... والله من وراء القصد.

