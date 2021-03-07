الجولة السادسة.. للكبار فقط

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بقيت الصدارة على حالها بنهاية الجولة السادسة من الدوري الممتاز، فحافظ العربي على الصدارة بعد فوزه على الصعب على السالمية 2-1، وبقي القادسية والنصر على بعد نقطة بتغلب الأول على خيطان 2-0، والثاني الساحل 3-1، بينما أبقى الكويت على حظوظه في المنافسة بفوزه الكبير على الشباب 4-1، واستعاد كاظمة توازنه بانتصار على الفحيحيل برباعية نظيفة.

العربي الذي رفع رصيده الى 14 نقطة، حقق المطلوب وتغلب على السالمية بهدفي مهاجمه الشاب بندر السلامة مقابل هدف لحسين الموسوي في مباراة كانت متكافئة نوعا ما وضغط فيها السالمية في الدقائق الأخيرة باحثا عن هدف التعديل في الوقت الذي تألق فيه السوري أحمد الصالح بقيادة دفاع الأخضر رغم بعض الأخطاء التي كادت أن تفقد الفريق 3 نقاط ثمينة. وبينما تألق السلامة وسجل هدفي اللقاء تراجع أداء ثنائي المقدمة الفلسطيني عدي الدباغ والسوري علاء الدالي وسط تساؤل عن جدوى الدفع بهما معا، مع العلم أن الفريق يظهر بصورة أفضل عند اللعب برأس حربة واحد ولاعب آخر يلعب تحته وأمام ثنائي الوسط.

في المقابل، أبعدت الخسارة السماوي عن صراع المقدمة حيث يحتل حاليا المركز السابع برصيد 6 نقاط، وباتت مهمة المدرب الجديد ثامر عناد صعبة من أجل العودة مع التأكيد أن الفريق ظهر بصورة جيدة في المباراة.

صدارة الأخضر التي استمرت أسبوعا آخر، ليست مضمونة لأن مطارديه القادسية والنصر حققا فوزين مريحين ورفعا رصيدهما الى 13 نقطة، ومع العرض الجيد الذي ظهر به العنابي وتجاوزه عقبة الساحل الصعبة، لم يكن أداء القادسية مقنعا وسط استمرار تغيير المدرب في التشكيلة خصوصا في خط الوسط.

ولا شك أن الجولة المقبلة ستشهد اختبارا صعبا للأصفر سيوضح مدى جدية الفريق في المنافسة على اللقب، لأنه سيكون مدعوا لمواجهة الكويت منافسه الأبرز على البطولات في السنوات الأخيرة وحامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

وحقق الكويت انتصارا كبيرا على الشباب بنتيجة 4-1 وأضاع مهاجموه فرصا كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة موجها تحذيرا شديد اللهجة لبقية الأندية تحت اشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة الاسباني كارلوس غونزاليس، ورغم أن الشباب حُرم من ركلة جزاء واضحة تجاهلها الحكم علي محمود حتى بعد الاستعانة بتقنية «فار» الا أن الفريق كان مهلهلا في الجانب الدفاعي، وعلي الجهاز الفني تدارك الأمور مع التذكير بأن يحتل المركز التاسع قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

ولم يكن الساحل أفضل حالا من جاره وتلقى خسارة مستحقة من النصر أعادته الى المركز السادس بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط وتنتظره مباراة قوية أمام السالمية السابع في الجولة المقبلة.

كما لم يسلم الفحيحل ممثل «المنطقة العاشرة» الثالث هو الآخر من الخسارة، وكانت هزيمته أقسى بعد أن سقط برباعية أمام كاظمة الذي استعاد بعضا من توازنه ورفع رصيده الى 8 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الفحيحيل عند 5 نقاط في المركز الثامن، بفارق نقطة عن الشباب التاسع و3 نقاط عن خيطان الأخير متذيل الترتيب والذي ما زال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة.

