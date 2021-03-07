عاشور لهيئة التحكيم: انتبهوا

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وجه رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور رسالة الى هيئة التحكيم الرياضي حول القضية المرفوعة على مجلس ادارة النادي، قال فيها كلمة واحدة: «انتبهوا»، فيما هدد عاشور «مجموعة» رفض تسميتها.وقال عاشور لبرنامج «الديربي» بعد الفوز على السالمية: « لدي رسالة أوجهها لمجموعة تعرف نفسها وأقول لهم أن مجلس ادارة النادي العربي جاء ووصل وفاز بانتخابات قانونية ونزيهة، والمؤامرات التي تقومون بها أحذركم منها.. النادي العربي لأهل النادي العربي.. فتحملوا ما سيأتي لكم». وأضاف: «الأمور التي ستحدث خلال الأيام المقبلة ستوضح للجمهور ما يحدث والضرب الحاصل من تحت الطاولة نعرفه جيدا ولسنا أغبياء ونحن نسكت من أجل تهدئة الأمور». وتابع: «لكنهم لا يريدون أن يتركوا النادي العربي في حاله، منذ بداية الفوز بالانتخابات مؤامرات وضرب من تحت الطاولة، والقضية المرفوعة ضد مجلس الادارة في هيئة التحكيم نعرف من ورائها ونعرف كيف نحافظ على اسم وكيان النادي العربي».