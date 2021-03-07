تأجيل منافسات «ذهبي السلة»

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أرجأ اتحاد كرة السلة منافسات المربع الذهبي لبطولة الدوري التي كان مقرراً اقامتها اليوم، الى حين صدور التصاريح الخاصة باللاعبين وبأعضاء الأجهزة الفنية والادارية، اثر قرار مجلس الوزراء فرض الحظر الجزئي في البلاد اعتباراً من الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

وكان مقررا اقامة مباراتين اليوم تجمعان الكويت المتصدر مع الجهراء الرابع في 05:00 مساء، وكاظمة الوصيف مع القادسية الثالث في 08:00 مساء.

ولن تغير نتائج الجولة الاخيرة من مراكز الفرق وهو ما يعني أن الدور نصف النهائي للبطولة سيشهد مواجهتي الكويت مع الجهراء والقادسية مع كاظمة وسيقام بنظام البلاي أوف من ثلاث مباريات على أن يتأهل للنهائي الفائز في مباراتين.

ويتصدر الابيض ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط من خمس انتصارات دون هزيمة، يأتي بعده كاظمة بـ7 نقاط، والقادسية 6 نقاط، واخيرا الجهراء 5 نقاط.

من جانب آخر، تصدر برقان الدوري التأهيلي لكرة السلة بعد تغلبه على اليرموك بنتيجة 92-76 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة والتي شهدت ايضاً فوز الشباب على النصر بنتيجة 66-52

وبذلك يكون برقان رفع رصيده الى 10 نقاط في صدارة الدوري، مشتركاً مع القرين واليرموك في نفس الرصيد الا ان الاخير لعب 6 مباريات بعكس برقان والقرين اللذين لعبا 5 مباريات فقط. وحل النصر في المركز الرابع بـ9 نقاط ثم الشباب 8 يليه العربي 6 نقاط واخيراً التضامن والصليبخات والساحل ولكل منهما 5 نقاط.

