وزير الداخلية تفقَّد النقاط الأمنية

وطن النهار

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي مساء اول من أمس بجولة تفقدية على عدد من النقاط الامنية خلال فترة الحظر الليلي.

من جانب اخر، تم اطلاق خدمة التصاريح الامنية للاشخاص اثناء فترة حظر التجول الجزئي بشروط محددة والحالات المسموح لها بطلب تصريح سير اثناء فترة الحظر الجزئي من خلال الرابط التالي: «http://curfew.paci.gov.kw/reqest/create».

من جانب اخر، اعلنت وزارة الداخلية امس الاثنين ضبط قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كيلو وربع الكيلو من مادة الحشيش المخدرة بطرد بريدي قادم من إحدى الدول الأوروبية عبر الشحن السريع.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي إنه تم ضبط شخص مع الطرد البريدي الذي يحتوي على كمية من الحلويات ومخبأ في داخلها بطريقة سرية ومبتكرة مادة الحشيش المخدرة. وأوضحت الإدارة انه تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري للادارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الطرد ووصوله لشركة الشحن السريع وعند استلام الطرد تم ضبط صاحبه وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

