خطة إعلامية لمواكبة جهود الدولة في مواجهة الجائحة

وطن النهار

قالت وزارة الإعلام إن خطتها البرامجية لقطاعاتها المختلفة خلال فترة الحظر الجزئي الحالي تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي التوجيه والتوعية والترفيه.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي أن وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عقد اجتماعا مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين للوقوف على الخطة الاعلامية البرامجية للقطاعات المختلفة خلال فترة الحظر الجزئي. وأضافت مراد أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطة البرامجية لمختلف قطاعات الوزارة ومناقشتها بما يتوافق مع اجراءات الدولة وتوجيهات وزير الاعلام بهذا الشأن.

وذكرت أنه سيتم تسخير كل البرامج خصوصا خلال فترة سريان الحظر معتمدين على الركائز الأساسية في الخطة بما يتناسب مع الشرائح السنية المختلفة من المواطنين والمقيمين وبأساليب ولغات مختلفة. وأشارت مراد إلى أن وزير الاعلام شدد خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة جهود الدولة في مواجهة الجائحة وبث الرسائل التشجيعية والتوعوية لاتباع الارشادات الصحية اللازمة إضافة الى الالتزام بعدم كسر الحظر الجزئي حفاظا على سلامة الجميع. بينت أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة نشر مختلف الرسائل الاعلامية من خلال منصات وزارة الاعلام على شبكات التواصل الاجتماعي للوصول الى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين في البلاد.

