«الخارجية» دانت بشدة استهداف المدنيين والمنشآت في السعودية

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب الميليشيات الحوثية جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار هذه الجرائم الارهابية بما تمثله من تصعيد خطير واضرار بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبولا معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.

وأكدت وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

