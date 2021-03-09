العبدالله: هجوم الحوثيين على السعودية اعتداء إرهابي

وطن النهار

استنكر الشيخ يوسف العبدالله، مدير عام مؤسسة الموانئ ورئيس مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، هجوم الحوثيين على المؤسسات الحيوية بالمملكة بما في ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها وآخرها ما تعرض له مساء الأحد كل من ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالسعودية من هجمات بواسطة طائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، تم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.

وشدد رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية وأعضاؤه على رفضهم واستهجانهم لـمثل هذه الهجمات الخسيسة التي تعدُ اعتداءً إرهابياً جباناً يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، وتهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي.

وقال العبدالله إن هذه الاعتداءات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط وإنما عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأكد رئيس الاتحاد تضامن الاتحاد ودعمه للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

