اليوسف: إطلاق أسماء الشهداء على الحدائق العامة

وطن النهار

أكد مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محمد اليوسف أنه لا مانع لدى الهيئة من إعادة تسمية حدائق الكويت العامة بأسماء شهداء المناطق، وذلك تخليدا لبطولاتهم.

وقال أثناء لقائه مع مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف صلاح العوفان ومراقب التخليد خليفة المذكور، «هذا أقل ما يقدم لهم فهم من ضحى وأفنى حياته فداء للكويت ومن واجبنا ان نخلد بطولاتهم».

من جهته، أثنى مدير عام مكتب الشهيد بالتكليف صلاح العوفان على الدور الذي تقوم به هيئة الزراعة من خلال تسهيل رسالة وأهداف مكتب الشهيد بتخليد بطولات شهداء الكويت من خلال دعمه لإعادة تسمية الحدائق العامة بأسماء شهداء المناطق.

وقال لقد التمسنا الدعم الكامل من قبل الشيخ محمد اليوسف لهذا العمل الوطني الذي يخلد الشهداء الكويت وإيصال رسالة لعموم فئات المجتمع الكويتي بالبطولات والتضحيات التي قدمها شهداء الكويت.

وأضاف: سيكون هناك مجسمات تحمل صور وأسماء وحيثيات الاستشهاد من خلال الباركود الخاص لكل شهيد حتى يتعرف أهالي المنطقة على بطولات وحيثيات استشهادهم.

وفى نهاية اللقاء أكد اليوسف أن الهيئة ليس لديها مانع في دعم أي نشاط يخدم شهداء الكويت.

