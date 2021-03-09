أكاديميون: شهادات الخريجين مُهددة بعدم الاعتراف

وطن النهار

حذر عدد من الاكاديميين من عدم الاعتراف بشهادات الخريجين الكويتيين من الجامعات والمؤسسات الدولية نتيجة لعدم عودة الدراسة التقليدية في القاعات، مطالبين وزير التربية د. علي المضف ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بضرورة العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة مع الاخذ بالاشتراطات الصحية حفاظا على مستقبل الطلبة.

وقال الأكاديميون: ان استمرار التعليم بعد يعد أمراً خطيراً على مستقبل التعليم في الكويت، مشيرا إلى أن أغلب الجامعات الدولية والإقليمية والعربية عادت إلى الدراسة بشكل منتظم على الرغم من وجود الوباء لديها، وذلك بالاشتراطات الصحية.

في البداية حذر رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود من أن استمرار الدراسة عبر الاونلاين، وتبعياتها على مستقبل التعليم في الكويت.

وقال الحمود في تصريح لـ «النهار» ان استمرار الدراسة عبر «اونلاين» له نتائج سلبية خطيرة لا يمكن تجنبها، على جميع المستويات الأكاديمية والتعليمية، وعلى مخرجات التعليم في المدارس والكليات، بالإضافة إلى احتمالية عدم الاعتراف بالشهادة من الجامعات العالمية والدولية والإقليمية، وأمر لا يمكن السكوت عنه، موضحاً أن أغلب جامعات العالم عادت إلى المقاعد الدراسية بشكل منتظم، مع الاخذ بالاحترازات والاشتراطات الصحية.

وأضاف الحمود أن استمرار الدراسة عبر الأونلاين أثرت على جميع أفراد المجتمع والعملية التعليمية والأكاديمية ككل، كما أنها أثرت على الحالة النفسية للطلبة والاساتذة معاً، وهذا أمر في غاية الصعوبة.

وشدد الحمود على ضرورة ان تبدأ الإدارة الجامعية بمخاطبة الجامعات الدولية والعالمية لتوضيح أسباب عدم البدء في العودة للدراسة التقليدية، ولأسباب خارجة عن ارادة الجامعة، حفاظا على المستوى الأكاديمي والطلبة والخريجين.

وطالب الحمود وزير التربية ووزير التعليم العالي بضرورة العودة الفورية إلى الدراسة الاعتيادية، وعودة الطلبة إلى مقاعدهم، خاصة مع توفير اللقاح وأعطى أولوية التطعيمات للهيئات التعليمية والأكاديمية.

أسوأ مرحلة

من جانبه قال عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الأسبق والملحق الثقافي الكويتي في القاهرة الأسبق الدكتور خليفة بهبهاني: نحن نمر بأسوأ مرحلة تعليمية في تاريخ الكويت، فالتعليم عن بعد «ماكو تعليم»، مشيراً إلى ان الدراسة عبر الأونلاين أثبت فشلها، ولا يمكن الاعتماد عليها لوحدها دون العودة للتعليم .

وقال بهبهاني: هناك العديد من الإشكالات التي ستواجه خريجينا في الاعتراف بشهاداتهم للعمل او لاستكمال الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه.

وتساءل بهبهاني من سيتحمل مسؤولية عدم الاعتراف بشهادات الطلبة الكويتيين من قبل الجامعات الدولية والإقليمية؟، لافتاً إلى احتمال عدم الاعتراف بشهادات الطلبة الخريجين من قبل الجامعات في العديد من الدول، وذلك عند الابتعاث، موضحاً بأن تأخذ بعين الاعتبار إلى نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب ونظام الدراسة بها عند معدلاتها، وهو ما سيؤدي إلى عدم الاعتراف بها.

وقال بهبهاني ان نظام التعليم عبر الاونلاين أظهر العديد من المشاكل، لافتا إلى وجود بعض الاساتذة الذين لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي، ويطالبون من ابنائهم تبطل الجهاز، بالإضافة إلى تعلل بعض الطلبة بعدم الدخول إلى المحاضرة بسبب ضعف الانترنت وقطع الشبكة، وغيرها من الأمور التي لا نهاية لها.

وتابع بهبهاني: والله كرهت التدريس وتعز علي نفسي ان ادرس بهذا الأسلوب من التعليم، وهناك دكاترة تخرج من المحاضرة وتتركها، عبر الأونلاين لأنها ترى عدم الجدوى من هذا التعليم.

تأثير سلبي

بدوره طالب الدكتور مساعد الزيد الاستاذ في كلية العلوم الطبية في جامعة الكويت وزير التربية ووزير التعليم العالي بضرورة عودة الطلبة إلى الفصول والقاعات الدراسية في أقرب وقت.

وقال الزيد ان التعليم عن بعد أثر بشكل سلبي في التحصيل العلمي للطالب، كما أسهم بشكل كبير في ضعف العملية التعليمية، لافتا إلى امكانية تطبيق نظام التعليم المدمج بين «التقليدي» و«الاونلاين» بنسب متفاوتة حتى يستطيع الطالب الالمام بالمناهج الدراسية.

وأكد الزيد بأن استمرار التعليم عن بعد سيؤثر بشكل مباشر على مخرجات التعليم، في الكثير من النواحي الأكاديمية والعلمية والعملية، مشيراً إلى ضرورة اخذ أخذ آراء القانونيين في مدى قانونية الشهادات والاعتراف بها عبر الاونلاين من قبل الجامعات.

مشكلات المعادلة

بدورها قالت مساعد العميد لشؤون الأكاديمية السابق في كلية العلوم الصحية د. حليمة الكندري: الطلبة سيواجهون مشاكل مستقبلا في معادلة الشهادات العلمية في الجامعات الدولية في حال استمرار التعليم عن بعد وخصوصا في المجالات التي تتطلب حضور وأداء التجارب كمجال الطب والصدلية، الاسنان ومجال الفيزياء والكيمياء وغيرها.

وأضافت الكندري ان مخرجات التعليم عن بعد أقل بكثير عن مخرجات التعليم التقليدي فلابد من حدوث مشاكل في المعادلة.

استمرار التعليم عن بعد يعد حلاً بالنسبة لبعض الكليات الادبية للوضع الذي نعيشه حاليا في ظل جائحة كورونا، و لكنه ليس بالحل الامثل للكليات العملية اذا ما استمر فترة طويلة، فيمكن للتعليم عن بعد تغطية الجانب النظري من المحتوى التعليمي بشكل كبير وليس تاماً اذا ما توافرت اساليب وطرق التعليم عن بعد الجيدة مثل توفير شبكات نت قوية واجهزة كمبيوتر ذات مواصفات عالية للمتعلمين . ومع ذلك فهي ليست طريقة كاملة تغني عن التعليم العادي، حيث التواصل مباشرة مع المعلم واتاحة الفرص لتبادل الافكار والاراء وطرح الاسئلة. ان حشو المقررات عن بعد بعدد كبير من الطلبة يؤثر سلبا على عملية التعليم سواء كان للمتعلم او للمعلم.

وأشارت الكندري إلى أن التعليم عن بعد لا يشمل الجانب العملي فاذا ما استمر التعليم عن بعد فيكون مخرجات الكليات العملية في الحضيض.

وشددت الكندري على انه بالامكان العودة للتعليم الاعتيادي بحيث نبدأ بالكليات التي تتطلب حضور الطالب ككليات الطب والهندسة وكلية العلوم وخصوصا مجال الكيمياء والفيزياء والبيولوجي حيث المختبرات واداء التجارب جزء لا يتجزأ من المحتوى العلمي ولا يرقى مستوى الطالب الا بها، ومن ثم بعدها نبدأ بالكليات الاخرى حيث الحضور يكون مطلوباً بدرجة اقل ثم نبدأ بالكليات الادبية، مشيرة إلى ان التدرج بالعودة للحياة الطبيعية في التعليم العادي مهم وممكن خصوصا مع اخذ التطعيمات واخذ الاحتياطات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلبة في الفصل وفتح مقررات اكثر.

انعدام التفاعل

بدوره أكد أستاذ علم النفس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور حسن الموسوي بانه لاشك ان سلبيات التعليم الالكتروني اكثر من ايجابياته حيث ان التعليم فقد قيمتة الحقيقية من خلال انعدام التفاعل الصفي وانعدام العلاقة المهنية بين المعلم والطلبة وكذلك بين الطلبة انفسهم وانعدام الجدية في الدراسة وخاصة للامتحانات.

وأضاف الموسوي أن كل ذلك سببه ضعف المستوى الدراسي والحصول على درجات عالية دون بذل اي مجهود ذهني او حركي.

وقال لقد زادت الاعتمادية على الغش واختفت روح المنافسة بين الطلبة، واختفت الفروق الفردية بين الطلبة، واختفت الانشطة الطلابية مثل الرياضة والرسم والفنون الموسيقية. والنشاط الطلابي، بالإضافة إلى زيادة الكسل واللامبالاة بين الطلبة.

وأكد الموسوي ان التعليم اونلاين أدى إلى نتائج سلبية، وهذه النتائج السلبية خلقت شخصية ضعيفه مهزوزة لا تثق بنفسها وبقدراتها وضعف القدرة على المواجهة والكلام مع الاخرين، وأيضا ضعف الثقافة والحوار وعدم القدرة على تنظيم الوقت، والفراغ الكبير والاتجاه الى سلوكيات غير مقبولة، واحيانا الى اضطراب المزاج والعصبية، بالإضافة إلى وجود البيئة المدرسية يعني الكثير في خلق شخصية ايجابية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا.

