جمعية جودة التعليم: لا للاختبارات عن بُعد

وطن النهار

أصدرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بياناً أكدت فيه وقوفها بصرامة وحزم أمام الدعاوى الشعبوية في التدخل في جودة التعليم والعدالة في تقييم الأداء بعدما باتت واضحة رسالة رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة للطلبة للإبلاغ ضد الأساتذة والكليات في جامعة الكويت بشأن الاختبارات الورقية، حتى قبل صدور قرار مجلس الجامعة، وهو ما يعد تحريضا اخلت منه القيم والمبادئ عبر الإساءة بضرب العلاقة بين الطالب وبين أساتذته والصرح الأكاديمي اللذين يجب أن يوقرهما ويحترمهما، ما يعد تكسبا انتخابيا على حساب التعليم وجودته.

وأهابت الجمعية في بيان صحافي، بمجلس الجامعة في اجتماعه القادم عدم الركون للضغوط التي تمس هيبة الجامعة ومكانتها الأكاديمية وإعادة النظر في قرارها والسماح بالاختبارات الورقية الفصلية والنهائية وذلك حفاظا على جودة التعليم وتحقيقا للعدالة بين الطلبة ومحاربة الغش المتفشي بشهادة العديد من أعضاء هيئة التدريس، وخاصة أن مدير الجامعة قد أصدر قرارا عقدنا عليه الأمل قبل شهر بتاريخ 7 فبراير 2021 بالسماح بالاختبارات الورقية.

واضافت الجمعية أن مباني الجامعة الجديدة في الشدادية لديها قدرة استيعابية ضخمه يمكن أن تطبق من خلالها إرشادات وزارة الصحة الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامات وتطهير اليدين، وهو ما يمكن أن ينطبق أيضا على اختبارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لما لديها من مبان كافية لتحقيق ذلك. وقالت الجمعية على مؤسسات التعليم كافة، العامة كالجامعة والتطبيقي وكذلك الخاصة منها، اتخاذ الدليل العلمي المعتمد على الدراسات العلمية في اصدار القرارات المتعلقة في اجراء الاختبارات النهائية، وحيث ان الدراسات قد اثبتت ان نقل العدوى في المرافق التعليمية لا يتجاوز 1% ، وان النتيجة تكاد تكون صفرية اثناء اجراء الاختبارات الورقية بالاشتراطات الصحية واجراءات التباعد الاجتماعي.

وطالبت الجمعية بضرورة عقد الاختبارات ورقيا وحضورياً حفاظاً على قيمة التعليم وثقة الطلبة والمجتمع بالمؤسسات الأكاديمية بتطبيق الانصاف وتحقيق العدالة ، كما تطالب من المؤسسات التعليمية قاطبة، حكومية أو خاصة، بإعداد جميع الخطط والاحترازات التي من شأنها انجاح الاختبارات الورقية واتخاذ كافة الاجراءات للوقاية لمنع نشر العدوى.

