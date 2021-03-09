الغصاب: عودة الطلبة للقاعات الدراسية ضرورة

وطن النهار

قال رئيس قسم التربية البدنية والرياضة د. عبدالله الغصاب ان التعليم عن بعد يحتاج إلى إعادة النظر الآن، وعودة الطلبة وبشكل سريع إلى القاعات الدراسية. وأشار إلى وجود خلل كبير في العملية التعليمية نتيجة لاستمرار اونلاين خاصة مع التخصصات العلمية التي تتطلب حضور الطالب إلى القاعات الدراسية والمختبرات والمعامل، والتدريبات العملية، كتخصص التربية البدنية يتطلب اجراء التدريبات العملية في السباحة وألعاب القوى. وحذر الغصاب من تخريج جيل بشهادات علمية دون الحصول على معلومات علمية يستفيد منها في حياته العملية، نتيجةً لعدم قدرة الطلاب على الذهاب إلى المدارس والجامعات، أصبح من الصعب الوصول إلى بعض المصادر التي تدعم عملية التعليم عن بعد، بما في ذلك المكتبات والمواد المرجعية، هذا إلى جانب المواد الفنية، مثل المعدات والصالات الرياضية والأدوات الموسيقية.

ولفت الغصاب إلى أن الدراسات أكدت بأن العقل البشري يتفاعل أكثر مع المواد الورقية بنسبة أكبر من الشاشات الرقمية، وذلك من حيث استيعاب المعلومات الصعبة والمعقدة، كما أن حصة واحدة في الفصل الدراسي تعادل 3 حصص يتلقاها الطالب من خلال تقنية التعليم عن بعد، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي يحد من تطور الطلاب على الصعيد الاجتماعي والعاطفي، ولهذا أصبحت من أكثر تحديات التعليم عن بعد التي نواجهها في وقتنا الحالي.

وألمح إلى صعوبة حصول الخريجين على فرص العمل المناسبة نتيجة لهذا النوع من التعليم، وهناك خطورة اخرى تتمثل في عدم اعتراف الجامعات للشهادات اذا كانت كافة موادها عن طريق التعليم أونلاين.

