الجامعة دشنت النظام الآلي للترقيات

وطن النهار

أعلن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله محمد المطوع عن تدشين مشروع ميكنة نظام الترقيات الخاص بأعضاء الهيئة الاكاديمية بجامعة الكويت وذلك في إطار الحرص الدائم على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بالمؤسسات الأكاديمية العريقة، وسعي جامعة الكويت الدائم نحو الريادة على المستويين الأكاديمي والإداري. وذكر الدكتور المطوع أن النظام يتيح بأن تتم ميكنة آلية العمل بنظام الترقيات لأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة عبر ما يعرف بالتحول الرقمي الذي يقوم على تحويل كل المعاملات الورقية ذات الصلة بترقيات أعضاء الهيئة الأكاديمية المنتمين لها إلى معاملات إلكترونية تماشياً مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتطوير كل أوجه العمل بجامعة الكويت. وفي هذا الصدد تقدم الدكتور عبدالله محمد المطوع بجزيل الشكر والامتنان إلى لجنة أتمتة إجراءات نظام الترقيات التي شكلها في الثامن من أكتوبر 2020 برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور عادل عبد الرزاق الحنيان وعضوية نخبة من الأساتذة المتميزين.