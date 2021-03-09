loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجامعة دشنت النظام الآلي للترقيات


أعلن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله محمد المطوع عن تدشين مشروع ميكنة نظام الترقيات الخاص بأعضاء الهيئة الاكاديمية بجامعة الكويت وذلك في إطار الحرص الدائم على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بالمؤسسات الأكاديمية العريقة، وسعي جامعة الكويت الدائم نحو الريادة على المستويين الأكاديمي والإداري. وذكر الدكتور المطوع أن النظام يتيح بأن تتم ميكنة آلية العمل بنظام الترقيات لأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة عبر ما يعرف بالتحول الرقمي الذي يقوم على تحويل كل المعاملات الورقية ذات الصلة بترقيات أعضاء الهيئة الأكاديمية المنتمين لها إلى معاملات إلكترونية تماشياً مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة لتطوير كل أوجه العمل بجامعة الكويت. وفي هذا الصدد تقدم الدكتور عبدالله محمد المطوع بجزيل الشكر والامتنان إلى لجنة أتمتة إجراءات نظام الترقيات التي شكلها في الثامن من أكتوبر 2020 برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية الأستاذ الدكتور عادل عبد الرزاق الحنيان وعضوية نخبة من الأساتذة المتميزين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة