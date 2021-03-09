«السكنية» عدلت مواعيد تسليم «لمن يهمه الأمر»

وطن النهار

قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح والاعلام، إنه نظراً لقرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئي تم تعديل مواعيد تسليم المخصص لهم شهادات «لمن يهمه الامر» لمشروع المطلاع الضواحي (8 , 9 , 10 , 11) ومشروع جنوب عبدالله المبارك بالفترة المسائية ليكون الموعد الجديد من الساعة 12:30م حتى 3م، حيث سيتم ارسال رسالة نصية لمن لديه حجز مسبق بالموعد الجديد من قبل المؤسسة.

وأكد الرويح أنه تسهيلاً على المواطنين ومن يتعذر حضوره في الموعد المحدد يمكنه المراجعة خلال عشرة ايام عمل من الموعد مع ضرورة إبراز الحجز.

