الناصر: نشر ثقافة السلام والحوار والاعتدال

وطن النهار

برعاية وحضور الشيخ وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.أحمد الناصر، نظم معهد المرأة للتنمية والسلام، مساء أمس الاول بمناسبة الأعياد الوطنية الذكرى الـ 60 لاستقلال الكويت وذكرى 30 عاما على تحرير الوطن من الغزو العراقي الغاشم، احتفالية السلام عبر المنصة الرقمية «zoom» تحت شعار «ذكرى الوعي» أخذت عنوان «كويت السلام بقلوب عربية»، شارك فيها نخبة من السياسيين والشخصيات العربية البارزة.

وفي هذه المناسبة، أعرب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، عن خالص الامتنان والتقدير لهذه الدعوة الكريمة لرعاية هذه الاحتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية، مرحبا في هذا المقام بضيوف الكويت الأعزاء المشاركين، وقال: «ولا يفوتني أن أشيد بهذا المقام بالجهود المقدرة لكل من معهد المرأة للتنمية والسلام وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في اعداد وانتاج الفيلم الوطني (كويت السلام) والذي يعزز الروح الوطنية ويؤكد على الترابط والتناغم بين نسيج المجتمع الواحد.

وأكد الناصر في كلمته، أن الكويت حرصت منذ نشأتها على نشر وتكريس ثقافة السلام والحوار والاعتدال فباتت أولوية في مرتكزات السياسة الخارجية تنطلق من مبادئ وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وعادات وتقاليد جبل عليها أهل الكويت فقد كرس دستور الكويت في العام 1962 في ديباجته مبادئ وثقافة السلام فالكويت تفخر بكونها بلد الصداقة والسلام وملتقى لمختلف الأديان والحضارات.

وتابع: «شكلت هذه المبادئ والأسس ركيزة مهمة لسياسة الكويت الخارجية في تعاطيها مع المجتمع الدولي فأضحى دعم جهود الوساطة والمساعي المبذولة لحل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية من ثوابت الدبلوماسية الكويتية.

وأشار الى ان شعار الاحتفالية اليوم بذكرى الوعي بعنوان (كويت السلام ... بقلوب عربية) لهو دلالة على أهميه تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التآزر عبر الوعي الحريص على مكتسبات الأمتين العربية والاسلامية، مضيفا أن «الكويت تؤمن ايمانا مطلقا بمبادئ السلام ومعانيه وأهمية تطبيقه بشكل فاعل على أرض الواقع عبر الوسائل السلمية التي حث عليها أولا ديننا الحنيف وأكدته كل المواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة».

واستطرد الناصر قائلا: «هذا الايمان الراسخ بتلك الأسس دفع سياستنا الحكيمة وفق ارشادات وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى تدعيم بل دفع كل الجهود السلمية لحلحلة الأزمات التي يمر بها عالمنا العربي عبر الحوار الفاعل والمفاوضات البناءة حقنا للدماء ودعما للتقدم والرخاء».

وأردف بالقول: «لا يفوتني هنا أن استذكر البصمة الراسخة لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه في تبني الجهود الدولية لرأب أي خلاف يبرز على الساحة الخليجية أو العربية فتلك المدرسة الدبلوماسية العريقة كان لها أبلغ الأثر في ابراز جهود الكويت في تدعيم سبل السلام والرخاء التي أثمرت مؤخرا بتحقيق المصالحة الخليجية ورأب الصدع في البيت الخليجي الواحد وتماسك لحمته واعادة مسيرة التضامن العربي.

ولفت الى ان الكويت وانطلاقا من ايمانها التام بثوابتها ومبادئها تسعى وبشكل مستمر في دعم دول وشعوب العالم عبر مؤسساتها الوطنية الحكومية والأهلية لرفع المعاناة الانسانية عن كاهل أبناء العالم والارتقاء بهم الى مستويات التنمية المطلوبة التي باتت ضرورة ملحة تستوجب تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة كل التحديات والعوائق وترسيخ ثقافة الحوار ونبذ الارهاب والتطرف والعنف وفهم ومعالجة جذور الاختلاف دفعا للوئام والسلام بين البشر على مختلف أجناسهم وثقافاتهم ومعتقداتهم. واختتم كلمته بالتأكيد على حرص والتزام الكويت بمواصلة ترسيخ قيم السلام ونشر ثقافة التسامح في المجتمع والمنطقة العربية ككل، كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من شارك معنا في احتفاليتنا اليوم داعيا المولى عز وجل التوفيق والنجاح للقائمين على هذه الفعالية.

الحاكم والمواطن

من جانبها، قالت مدير معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان: «اليوم نعيش مسيرة 60 عاما للحياة الدستورية المنظمة لكل العلاقات والسلطات، مشيرة الى أنه وفي هذه الاعياد نستذكر الآباء والأجداد الذين ضحوا من أجل الوطن ونستذكر ابناءهم وأحفادهم الشهداء الذين ضحوا بالغالي والرخيص حتى عودة الشرعية الكويتية واخراج أخر جندي عراقي من أرض الكويت الطاهرة . وتابعت: «تأتي احتفاليتنا تأكيدا لمسيرتنا واختيارنا نهج وطننا الجنوح نحو السلام فاننا نأخذ هذه الذكرى للتفكير في ماضينا والعزم على بناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي وأخذ العبرة من كل ما حصل بكل شيء يتعلق بحرية وطننا وشعبه». وقالت: «هذه الاحتفالية بقلوب عربيه تعكس المعنى الكبير من الرسالة التي حملتها الكويت نحو العالم بأكمله رسالة السلام والانسانية، مؤكدة ان هذه الاحتفالية تلقي الضوء على الكيفية التي خرجنا منها عربيا بوعي كبير يؤكد أن حرية الأوطان ثمنها غالي والدفاع عنها مشروع وان استذكار النفوس الشريفة والعظيمة التي ضحت بحياتها من أجل حرية الوطن».

واستطردت الجوعان بالقول: «في هذا العام ونظرا لجائحة كورونا التي لا يزال العالم يشتكي منها ونحن جزء من هذا العالم، والتزاما بالقرارات الحكومية والاجراءات الصحية هذا العام، فقد تمثل هذا التحدي باعداد فيلم وطني عنوانه كويت السلام شاهدتم جزءاً منه الأن وهو أداء بناتنا الطالبات من ذوي الاعاقة السمعية النشيد الوطني الكويتي بلغة الاشارة قدم بمناسبة الأعياد الوطنية».

وختمت كلمتها قائلة: «اليوم نحتفل جميعا معكم مشكورين لتلبية دعوتنا للمشاركة في احتفالية السلام والتي تعبر عن مدى التقدير والتعاون بين الأشقاء العرب الذين أدانوا الغزو العراقي الغاشم ووقفوا مع الشرعية الكويتية والشعب الكويتي الى أن تحررت الكويت».

الرجوع بالذاكرة

من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق: «أخذني التفكير في الحديث عن مناسبة مرور 30 سنة على تحرير دولة الكويت من الغزو الصدامي الى رحلة مع الذكريات، والى ما كنا نفكر ونحلم به في النصف الثاني من القرن العشرين من تحرير ونهوض وطني وقومي وديمقراطي وحكم رشيد وحوكمة، والى ما أصبحنا عليه في حاضرنا، وكيف وياللأسف ننظر وتنظر اليه مجتمعاتنا العربية من خوف على المستقبل، وبما أصبح يحول دون مشاركتنا للعالم وباقتدار في نموه وتطوره وحضوره الثقافي والاقتصادي.

وتساءل السنيورة: «لماذا وصلنا الى ما وصلنا اليه ها هنا؟ من النكبة والعزلة والقنوط؟، مجيبا لأننا أضعنا البوصلة الأساس التي تهدينا الى الطريق القويم والمنهج الصحيح في الدين والدنيا؟

وقال: لم يعد امام وطننا العربي الا العودة للطريق الصحيح.

الحروب والكوارث

من ناحيتها، قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة: «استذكر اليوم حينما تم اختيار الكويت في 9 سبتمبر 2014 «مركزا للعمل الانساني» وسمي المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد «قائدا للعمل الانساني»، وكان الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك، بان كي مون قد أشاد بجهود الشيخ صباح الأحمد في مواجهة ما شهده العالم من معاناة وحروب وكوارث في تلك الفترة من مظاهر كرم وانسانية قادتها دولة الكويت أميرا وشعبا.

وأضافت: ان «الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة الشيخ صباح، وكان قلب دولة الكويت أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة»، فكان امير الانسانية لا يدخر جهدا لأجل نجدة طالبها على امتداد الدول العربية والاسلامية والعالم كافة، ليضرب بذلك أروع الأمثلة في البذل والعطاء، والتي أكسبت دولة الكويت السمعة الطيبة والمكانة المرموقة».

واستذكرت بهذه المناسبة احتفال جامعة الدول العربية باختيار الأمم المتحدة لسمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت قائدا وأميرا للعمل الانسانى، والذي جاء اعترافا من الجامعة ومن المجتمع الدولى بفضله وعطائه الدافق ودعمه المستمر للعمل الانساني وبالدور الايجابى الذى تقوم به دولة الكويت والذى يأتي في مقدمتها مساندة لجميع جهود تحسين الأوضاع الانسانية في الوطن العربى وفى المناطق التى تتعرض شعوبها لأزمات انسانية. وتابعت: «تستمر المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد والذي أكد خلال استلامه امانة المسؤولية على استمرار النهج الانساني، وأن المبادرات والمشاريع الانسانية والتنموية التي تنفذها الكويت في مختلف دول العالم، وخصوصا في الدول النامية والفقيرة الا امتداد لهذا الارث ودليل على التزامها بدعم الانسان وتأمين حقوقه الأساسية». ولفتت الى ان عيد التحرير يحمل قيم التضحية والفداء، ما يذكرنا بالشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداء لاوطانهم، كما نستذكر بهذه المناسبة حكمة القيادة السياسية الكويتية ونجاح جهودها في الوصول الى لحظة التحرير الخالدة. الى ذلك استعرضت أبو غزالة، جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة في اطار دعم دور المرأة بصورة عامة وخلال السلم والامن بصورة خاصة، لافتة الى أن جامعة الدول العربية قامت بمجهودات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحمايتها منذ انشاء لجنة المرأة العربية عام 1971، واعداد الاستراتيجية الاقليمية وخطة العمل التنفيذية المعنونة «حماية المرأة العربي الأمن والسلام».

صور التضحية

من ناحيتها، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي: ان هذه الاحتفالية هي مبادرة محمودة لربط الماضي بالحاضر، من خلال الحفاظ على جزء من الذاكرة ونقلها الى الأجيال الحاضرة، بكل قيمها وما قدمه الآباء والأجداد من اجل الحفاظ على الوطن الغالي وما استرخصه الشهداء فداء له، مشيرة الى أن الشعب الكويتي قيادة وشعبا قد سطر خلال محنة الغزو أروع صور التلاحم والتضحية والوفاء من أجل الدفاع عن الحق الكويتي.

وذكرت أن القيادة الكويتية آنذاك، استطاعت في ظل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمة الله عليه، من جمع العالم على قضية الكويت العادلة، وتهيأ لها ذلك بفضل الدعم الكبير الذي لاقته من الدول الشقيقة والصديقة، مضيفة أنه لابد أن أستحضر في هذا المقام، موقف المملكة المغربية، بقيادة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، في ادانة ما تعرضت له الكويت منذ الوهلة الأولى، والوقوف مع الحق الكويتي من دون مواربة، وفي جميع المحافل الدولية والاقليمية، وكجزء من التحالف الدولي المشكل لتحرير الكويت.

الوعي بالثقافة

بدوره، قال رئيس رئيس محكمة الاستئناف رئيس المركز العربي للوعي بالقانون من جمهورية مصر العربية د. خالد القاضي: ان «احتفالية «ذكرى الوعي» تتوافق تماما مع أهداف وغايات أنشطة المركز العربي للوعي بالقانون، وهو ذاك الوعي بالقانون، والذي تتواصل فعالياته منذ ثلاثة عشر عاما وحتى اليوم لنشره في مرتكزاته وتطبيقاته المتنوعة. وأكد أن الاستراتيجية العربية تنطلق من حقيقة أن الوعي بالثقافة القانونية، وهو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعي، في مقدمتها الوعي الاجتماعي، وهذا يعني استيعاب المواطن لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وأهداف من خلال تصورات قانونية سليمة، بأن يتبنى هو بذاته القانون، وأن يعتبره قيمة من القيم التي يحترمها، وأن يتعامل مع واجباته بوصفها شيئا وجد لمصلحته، حاضرا له، ومستقبلا لأبنائه».

التماسك والصلابة

بدوره، اكد سفير سلطنة عمان في الكويت د. صالح الخروصي، ان ذكرى تحرير الكويت هي عزيزة، وما حدث خلال الغزو هي فترة اختبار لمدى تماسك وصلابة دول مجلس التعاون الخليجي، وبفضل الله تم تحرير دولة الكويت بالتضامن والكلمة الواحدة التي وقفت بها دول المجلس.

واشار الى ان سلطنة عمان اتخذت مسارين الاول الدبلوماسي حيث وقفت السلطنة مع الحق الكويتي في سيادتها وحريتها واستقلالها، وكذلك مشاركة اخوانها في عملية تحرير دولة الكويت ببذل الجهد العسكري، وترتبط مع الكويت بعلاقات عريقة وتتطور وتنمو يوما بعد يوم.

من جهته، اكد رئيس دائرة الطيران المدني لرأس الخيمة في الامارات العربية المتحدة الشيخ المهندس سالم القاسمي، اننا تعلمنا من مؤسس الامارات الشيخ زايد رحمه الله مكانة الكويت وفضل ومحبة أهلها مشيرا الى ان السلام والتعايش اساس الاستقرار والتنمية للفرد والدول.

واضاف انه يجب ان نحرص على السلام والتعايش ونتصدى للعنف والكراهية بجميع أشكالها، حيث ان الامارات نموذج التعايش السلمي بين اكثر من 200 جنسية والعشرات من الاعراق والمذاهب المختلفة.

ولفت الى ان علينا ان نكون ايجابيين ونتصرف بشجاعة وثبات وان لا نتوقف عن الامل والعمل والنجاح ومساعدة الاخرين، حيث شاهدنا قبل 30 عام كارثة الاحتلال الغاشم وماذا ترتب عليها، وكذلك شاهدنا شجاعة وبطولة قيادة واهل الكويت وتمسكهم بقيادتهم في اصعب الظروف.

من ناحيته، اكد رئيس مجلس امناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي د. الشيخ خالد ال خليفة ان العلاقات بين البحرين والكويت تعد نموذجاً طيباً للعلاقات التاريخية والاخوية والوثيقة بين الاشقاء على الاصعدة كافة.

وقال ال خليفة ان تاريخ العلاقات بين البلدين شهد ارتباطاً قوياً وممتداً عبر الزمن والذي تعتبر نواة هذا التلاحم بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبرز الترابط في اسمى معانيه عندما تعرضت الكويت للعدوان العراقي الغاشم، حيث وقفت البحرين قيادة وشعبا بجانب الكويت وادانت العراق بالغزو، وسخرت جميع امكاناتها لقضية الكويت العادلة والمشروعة. من جانبها، اكدت الرئيس الاعلى لمؤسسة المرأة العربية في المملكة العربية السعودية الاميرة دعاء بنت محمد عزت، ان روابط الاخوة والجوار بين المملكة العربية السعودية والكويت تمتد منذ اكثر من قرنين ونصف من الزمن، ولا ننسى جملة الملك فهد رحمه الله يا تبقى الكويت والسعودية يا ننتهي مع بعض. ولفتت الى ان بين الشعبين السعودي والكويتي محبة وجوار وروابط كثيرة لا يمكن حصرها بكلمات على الصعيد الرسمي والشعبي، حيث سطر السعوديون اروع معاني الوفاء والدعم للكويت وشعبها، حيث مطبوع حب الكويت بقلب كل سعودي.

من ناحيته، قال نائب رئيس تيار المستقبل لبنان د.مصطفى علوش، إن الكويت صمدت وصمد أهلها في ظل قيادة حكيمة محترمة ومحبوبة تمكنت بسرعة من حشد العالم بأجمعه لصد المعتدي ورد الحق والأرض لأهل الأرض وأصحاب الحق، مؤكدا أنها دحرت المعتدي ليس لأنها وطن فقط، بل هي صمدت لأن نسمة الحرية كانت قد تغلغلت في رئة المواطن الكويتي عندما صنعت الكويت ديموقراطيتها السباقة على الجميع، وخلقت نموذجا يحتذى به في الانفتاح وبحرية الرأي والتعبير، في وقت كانت الديكتاتوريات المبرقعة بخديعة الوحدة العربية تعيث في الأرض فسادا وتمعن في الظلم والعسف والارهاب، مالئة سجونها بآلاف المقهورين المظلومين، وأرضها بالغازات السامة والقبور الجماعية.

