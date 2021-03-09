ليـش الحظـر؟

آراء

كوني مواطنا كويتيا استخدم حقي بالمادة (45) من الدستور الكويتي 1962م وتنص المادة المذكورة على الاتي: «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية» وهنا اتقدم بسؤال بسيط ومتواضع جدا للحكومة الرشيدة الجديدة التي هي بانتظار اداء القسم في مجلس الامة بالمستقبل القريب بعدما تشرفوا بأداء القسم امام سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى -حفظه الله- والسؤال «ليش الحظر الحالي؟»

وهنا اردد بعض الاجابات التي اصبحت مثل الختم الرسمي على كل ورقة: جاء الحظر بسبب زيادة الحالات او الحظر حتى نحاصر الحالات الجديدة او دخول الكويت الفيروس المتحور او لمساعدة الجهاز الصحي وحمايته من الانهيار والى آخر هذه الاجابات التي لم تعد تغني او تسمن من جوع، يعني بالواقع لم تعد تقنع المواطن الكويتي البسيط الذي تحمل وعانى من الاجراءات الكثيرة والعديدة منذ نهاية شهر فبراير لعام 2020م الماضي حيث بدأنا باغلاق جميع المراحل الدراسية ونحن لا نملك خطة صحيحة وعملية للتدريس عن بعد وعشنا مع تخبط المسؤولين عن التعليم بهذا الخصوص وتحملت الاسر الكويتية هذه المعاناة مع ابنائهم الذي بات تحصيلهم العلمي في خطر حقيقي وبالأخص للمراحل الأولى من التعليم، ومن ثم دخل البلاد والعباد في حظر جزئي ومنها للحظر الكلي ومنها عدنا للحظر الجزئي وتم تقسيم العودة للحياة الطبيعية لخمس مراحل وعليك يلي ما تضيع وكل هذا يصب في خانة الخسائر المتواصلة للمواطن الكويتي، حيث هلك اهل الاقتصاد وسحق اهل المشاريع الصغيرة ونهب جيب المواطن البسيط من اهل المعاش الذي لا يعيش بسبب الغلاء الفاحش الذي حل بكل السلع الاستهلاكية والكمالية وبدايتها الكمامات ام 7.5 دنانير بأمر وزير التجارة الموقر بذلك الوقت، ومع ذلك كله تحمل المواطن الكويتي تبعات هذه الاجراءات الملقبة بالصحية وقلنا كمواطنين ان الحكومة الرشيدة السابقة والتي قبلها يخافون علينا كمواطنين وعشنا بين سكر وافتح والعكس والمطار شغال يصب على الكويت من كل قطر اغنية وكأن القادمين لا يعرفون شيئاً عن فيروس كورونا المستجد وهم المواطن ساكت ويقول الحكومة ابخص، واستمرت الحال بنا حتى الأيام الأخيرة من شهر اغسطس من عام 2020م الماضي وبدأ الناس تشم رائحة العودة للحياة شبه الطبيعية حتى وصلنا لما تسمى بالمرحلة الرابعة وبانتظار الوصول للمرحلة الخامسة ولكن الخامسة لم تأت ويقال ان المواطن هو السبب في عدم العودة للحياة الطبيعية، والسؤال هنا هل المواطن هو من سمح بفتح المطار لبعض الجاليات؟ وهل المواطن هو من غض البصر عن التشاوريات قبل انتخابات 2020؟ وهل المواطن هو من عمل بعض الاجراءات يوم الانتخابات البرلمانية 5/12/2020 وكدس المواطنين خارج وداخل مراكز التصويت؟ ام ان المواطن هو من ادخل اعداد كبيرة لجلسة افتتاح مجلس الامة؟ وهل المواطنون هم الذين يغادرون ويعودون ولا يطبق عليهم الحجر الصحي؟ او انه المواطن البسيط هو من عمل ندوات جماهيرية؟ وكل هذا يظل المتهم الوحيد بنشر فيروس كورونا يظل هو المواطن والسبب الفعلي لكونه هو الحلقة الأضعف يا عيني عليك يا مواطن، وبعد كل هذا ما عاناه المواطن الكويتي البسيط رجع فينا الحال للمربع الأول حيث اغلقت كل النشاطات وبعدها جاء الحظر الحالي ولمدة شهر مع فتح كل النشاطات الاقتصادية بالفترة النهارية ما جعلني افهم واستوعب ان فيروس كورونا هو مسائي فقط ولا يخرج الا بالظلمة! وهنا اسال ليش الحظر هذا؟ ولماذا تم فتح كل النشاطات نهارا؟ ام هذا الحظر يراد منه شيء آخر بحيث يكون ظاهره صحي وواقعه لا يعلمه احد؟ ولماذا هذا الحظر ونحن نعيش بحملة التطعيم من الفيروس المذكور؟ وكان من الأفضل من الحظر المذكور هذا ان تزيد التوعية عن اهمية التطعيم وفتح المزيد من المراكز للتطعيم واعطاء ميزة لمن التزم في حملة التطعيم مثلا لا يطبق على من حصل على شهادة التطعيم ولا يدخل اي نشاط تجاري او خدمي او اجتماعي سوى من يملك شهادة التطعيم هذا سيحفز من تراخى او تخلف عن التطعيم ان يذهب للتطعيم وستجدون ذلك من خلال زيادة الاعداد بالتطعيم مع توافر اللقاح كما تفضلت وزارة الصحة العامة بذلك، ولذا نقول الحظر الحالي ليس له داعٍ من وجهة نظري المتواضعة ومن الأفضل فرض التطعيم ان كان المطلوب حماية الوطن والمواطن.

وبالختام قلنا ما يمليه علينا ضميرنا والامر لله سبحانه وتعالى والعودة عن الخطأ ليست عيبا بل هي قمة الشجاعة والرقي، والحين ما ظل كلام الا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها ممن كل سوء وشر ويبعد البلاء عنا، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو المثل الشعبي الي يصلح لهذا الوقت؟ الجواب راحت رجال ترفع الدروازة وجاتنا رجال ال 00000 والـ 0000 وأنت اركد واعقل يا مواطن.

