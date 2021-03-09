قرارات حكومية متسرعة

آراء

في تاريخ 7/3/2021 وهو أول يوم لتطبيق الحظر الجزئي في الكويت... قامت القيامة في الشوارع بسبب القرار غير المدروس والذي نتج عنه ازدحام مروري تجاوز فترة الحظر المقررة في البلاد، فأصبح مظهر الشارع من الأعلى كسربٍ غفيرٍ من المركبات المتلاصقة التي تبحث عن منفذٍ لها، بجانب الشاحنات والباصات التي كانت ترمي نفسها في الزحام لكي تصل إلى وجهتها وتأخذ الناس على متنها، فيتدافع العديد دون الالتزام بالإجراءات الوقائية لكي يصعدوا على ظهر باصٍ واحد وتتجاوز الحمولة حدها ما يسبب عرقلة في خط سير الباص وَمن حوله من سائقين، إن هذا النوع من القرارات غير المدروسة التي اعتادت عليها حكومتنا الرشيدة سيؤدي إلى انخفاض رصيدها الشعبي والذي بدأت تخسرهُ مرةً أخرى مع إن التشكيل الوزاري لم يمض عليه شهر حتى الآن، إن حالة الصدام بين الشعب ونوابها مع الحكومة الجديدة احتدت مرة أخرى بسبب أحداث يوم الأحد والتخبطات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرها من المشاكل ومطالبات النواب بما يريده أبناء هذا الوطن، فإن كانت الحكومة تعتزم القضاء على الوباء فبسبب ما حصل يوم الأحد فهي الآن بعين الشعب بمثابة الحاضنة الأولى له، لذا رسالتي من هذا المنبر هي لكل مسؤول : «إن لم تكن لديك المقدرة، فعليك بالاستقالة وأجعل ذا الكفاءة يستلم الدفة.

