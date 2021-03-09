حكومة استحداث تسميات... وفقها الله

آراء

أخيرا ظهرت وبانت الحكومة الجديدة وكانت نسبة التغيير فيها محدودة جدا حيث خرج اربعة وزراء ودخل غيرهم ومع احترامي لهم جميعا لا تهم المواطنين، ولكن النهج والعمل هما الأهم بالنسبة لنا كمواطنين فهناك تذمر واحباط لدى الكثير من المواطنين، ومن الملاحظ ان هذه الحكومة قامت باستحداث اسماء جديدة لبعض الوزارات واضافت اسماء وزارات لم نتعود عليها من قبل بالرغم من وجود هيئات مستقلة لأغلب هذه التسميات، وفيها رؤساء واعضاء رواتبهم الاف الدنانير ويقومون بنفس المهام ولا نعلم ما السبب وراء هذه التسميات واعطاء تبعياتها لبعض الوزراء.

الجميع كان ينتظر حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها وأن تكون حكومة قرار وانقاذ وطني واخراج البلد من حالتي التشاؤم والتذمر اللتين يعيشهما اغلب المواطنين. شخصيا ارى انه من العدالة ان تعطى الحكومة الوقت الكافي للعمل وبعدها يحق لنا ان نقيم اداءها ومتى ما ارادت الحكومة ان تنجح فيجب ان تكون أولا حكومة قرار وأن تمد يد التعاون مع مجلس الامة، لان النجاح لاي حكومة من دون تعاون مع مجلس الامة لن يكون مكتملا فالسلطتان التشريعية والتنفيذية يجب ان تحلقا وتنجزا معا، كما انه يجب ان تضع حكومتنا الجديدة مصلحة المواطن وتطلعاته نصب عينيها وأن تشطب التشاؤم وتستبدله بالتفاؤل لان المرحلة القادمة في حاجة الى عمل وتعاون واتخاذ قرار وتلبيه متطلبات الشعب.

أدعو وأتمنى ان تكون الحكومة الجديدة قادرة على اداء عملها باخلاص وجد، وأن تعمل للقضاء على الفساد ومكافحته وتحقيق طموحات المواطنين والتعاون مع نواب الامة. وبالختام ادعو الله ان يحفظ اميرنا وشعبنا وادعو رب العالمين ان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

