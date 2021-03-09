ذيل الثعلب والحقيقة

آراء

في يوم من الأيام وقع حجر على ذيل ثعلب فقطع ذيله، فرآه ثعلب آخر فسأله لم قطعت ذيلك قال له اني اشعر وكأني طائر في الهواء…

يا لها من متعة جميلة!

فقام وقطع ذيله فلما شعر بألم شديد ولم يجد متعة سأله لمَ كذبت علي؟ قال: ان قلت لك اني اشعر بألم، فلن تقطع ذيلك وأصبح انا شاذا عن المجموعة، وكذلك ان انت اخبرت الثعالب بألمك فلن يقطعوا ذيولهم وسيسخرون منا.

فظلوا يخبرون كل من يجدونه بمتعتهم الكاذبة حتى اصبحت الأغلبية من دون ذيل.

فما كانت النتيجة؟

إنهم كلما رأوا ثعلباً بذيله سخروا منه!

الخلاصة:

ليس كل ما هو مشهور حق، وتصفيق الكثرة لرأي خطأ لا يغير حقيقته ويجعله صواباً، والحق ابلج والباطل لجلج، الا ان المصالح اصبحت هي المحور الذي تدور حوله الشخوص، وفي زماننا اصبح كثير من الناس فيه ينعقون وراء كل ناعق، ولذلك ترى آراء المختصين تصطدم بصخرة الأهواء والرغبات.

ولكن رغم ذلك كله دائماً ما يؤكد عليه خبراء التنمية لأصحاب الاختصاص كلٌ في علمه واختصاصه، عدم الانجرار وراء هؤلاء الناعقين بل الاستمرار في رقي الطرح والأسلوب، فكُلما ارتقى اسلوبك وطرحك، ارتقت وعَلَت مكانتك.

ودمتم...

