«المطور العقاري».. طوق النجاة لوقف نزيف المال العام

مال وأعمال

دعا اقتصاديون وعقاريون الي ضرورة اصدار الحكومة قانون المطور العقاري لتنفيذ مشاريع الدولة الاسكانية وبناء المدن والبنية التحتية مع تحديد هامش ربح خاص للشركات يدفعه المواطن نظير حصوله على بيت العمر. وقالوا ان الحكومة خلال السنوات الماضية أثبتت عجزها عن حل الأزمة الإسكانية، والدليل ارتفاع حجم طلبات الرعاية الإسكانية المتراكمة المستمر والتي بلغت 120 الف طلب نتيجة تباطؤ الانجاز على كل المستويات ما ادى الى هدر «دم الملف الاسكاني» بين قبائل الاهمال وبطء التنفيذ والبيروقرطية والتجاذب الانتخابي. واكدوا ان أزمة السكن الخاص بالكويت تستنزف ميزانية الدولة بشكل كبير مما جعل الصورة قاتمة بعد فشل السياسات الاسكانية نتيجة تعقيدات كثيرة، لارتباطها بعدد من السياسات الخاصة بالبنية التحتية والمياه والكهرباء فالسياسات المتبعة حالياً والمتعلقة بتوزيع القسائم غير قابلة للاستدامة. وطالبوا باجراء تعديلات على قانوني 8 و9 لسنة 2008، لإشراك القطاع بشكل أكبر في توفير السكن الخاص، وتوفير مزيد من الأراضي للرعاية السكنية عبر تحرير بعض الأراضي أو طرح مساحات من الأراضي السكنية بالمزاد العلني وغيرها من الطرق التي توفر الأراضي بغرض السكن بما يتناسب مع اقرار وتنفيذ سياسات إسكانية جديدة. واضافوا ان إقرار قانون المطور العقاري يساهم في خفض كلفة بناء البيوت بنسبة 30% بالاضافة الى ضمان تنفيذ البيوت بأعلى جودة وفقا لاشتراطات البلدية والسكنية وبنك الائتمان، لافتين الى الحكومة لم تدافع عن قانون المطور العقاري بالشكل الذي يساعد على تمريره. واليوم «النهار» تفتح لليوم الثاني ملف المطور العقاري واهميته. وإلى التفاصيل:

في البداية قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية وأمين سر اتحاد العقاريين إبراهيم أديب العوضي، ان الازمة العقارية في الكويت سببها الرئيسي والاساسي هو موضوع اراضي الدولة او السيادية حيث تبسط سيطرتها على ما يزيد على 90% من اراضي الكويت، وهي تعود اما للنفط او تحت يد الدولة بهدف تقليل السطوة على الاراضي بعد الذي صار خلال فترة التثمين، لافتا الى انه اذا حررت هذه الاراضي او نسبة كبيرة منها ستساهم في زيادة العرض وبالتالي تخفف من الارتفاع الجنوني لاسعار الاراضي.

واضاف العوضي ان الدولة اصبحت اليوم تواجه مشكلة كبيرة في موضوع توفير السكن للمواطن وذلك لان كلفة اعداد البنية التحتية والكهرباء والمياه وكذلك طول الدورة المستندية تواجهها جهات الدولة والرعاية السكنية المسؤولة عن توفير السكن بدأت تزيد وبالتالي اصبحت الجهات الحكومية غير قادرة على استيعاب كميات الطلبات المتزايدة للحصول على سكن للمواطنين الذين تقدموا للرعاية السكنية، مضيفا ان بنك الائتمان يعطي قروضاً طويلة الامد بعوائد منخفضة وعدد الطلبات التي تقدم لبنك الائتمان تزداد عاما بعد آخر وبالتالي المصادر المالية للبنك بدأت تقل تدريجيا واعتقد انه سيواجه مشكلة في تمويل المساكن في المرحلة المقبلة.

أقل كلفة

واشار العوضي الى ضرورة اشراك المطور العقاري واذا كان التخوف منه من استغلال الوضع بالمضاربة او في زيادة الاسعار، فإنه من السهل وضع مجموعة من القوانين تساعد على اعطاء الاطمئنان للمواطن او الدولة بشكل كامل بان القطاع الخاص لن يستغل الازمة لتحقيق مصالحة من دون استفادة الاطراف الاخرى، بالاضافة الى اجبار المطور العقاري بعدد من القوانين التي تساهم في سرعة حصول المواطن على سكن بأقل كلفة.

وشدد العوضي على ان هناك تجارب ناجحة قي الكويت للمطور العقاري قبل قانوني 8و9 لسنة 2008 وهناك بلوكات في مناطق معينة تم تطويرها من المطور العقاري ،وتم بيعها للمواطنين وبالتالي حققنا المعادلة، موضحا ان المطور العقارى له دور كبير ودول العالم استعانت به ولم تعد تعتمد على نفسها بل ان هناك دولاً مجاورة مثل المملكة العربية السعودية قطعت شوطا كبيرا في اشراك القطاع الخاص لتوفير المسكن للمواطنين.

تحرير الاراضي

واكد العوضي ان حل المشكلة يكمن في تحرير المزيد من الاراضي واشراك القطاع الخاص وابتكار حلول جديدة تقنع المواطن بأن يغير انماط وافكار السكن فالمشكلة اليوم ان مساحة السكن كبيرة وهذا يتطلب بنية تحتية وشوارع وكهرباء ومياه وكلها تزيد من تكاليف توفير المسكن للمواطن وترهق ميزانية الدولة،لذلك فالدولة معنية بتوفير حلول مناسبة للمواطن بالدرجة الاولى وتشجع ان يسكن فيها ويكون هناك تحفيز للمواطن.

إلغاء قانوني 8 و9

ومن جانبه دعا الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة البورصة الاسبق محمد السقاف الدولة الى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في حل المشكلة الاسكانية في الكويت.

واضاف انه لعل هذا التشجيع ممكن ان يأتي من خلال تواجد عاملين مشتركين معاً وهما:

السماح للمواطن بحق الرهن من خلال الغاء قانوني 8 و 9 لسنة 2008.

عدم احتكار الدولة للاراضي وتوفيرها بشكل كبير للمشاريع السكنية لضمان عدم ارتفاع اسعار الاراضي.

واوضح ان بنك الائتمان سيواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار بوضعه الحالي ولذا يجب التفكير خارج الصندوق وتوفير وسائل اخري للتمويل للمواطن، خاصة ان الازمة الاسكانية تحولت إلى قنبلة موقوته مع تزايد عدد طلبات القرض السكني وعدم وجود دخل حقيقي لبنك الائتمان، مما يتطلب ايجاد حلول تمويلية أخرى.

قوانين غير مدروسة

وفي ذات الاطار يرى الخبير العقاري ونائب رئيس مجلس الادارة في الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر ان الكويت تعتبر من الدول القلائل التي لا يوجد فيها مطور عقاري بسبب قانون رقم 8 و9 غير المدروس الذي صدر من مجلس الامة عام 2008 بفرض الضريبة على الاراضي الفضاء ومنع الشركات من التداول بالبيع والشراء بالقطاع السكني، لافتا الى انه منذ تاريخ تطبيق القرار في مارس 2011 الى اليوم لم تنخفض الاسعار بل العكس صحيح فالاسعار وطلبات الاسكان والطلب على السكن الخاص في ارتفاع مستمر ما يتطلب من الدولة اعادة النظر في القانون واعادة تقييمة ودراسة هل حقق النتائج المرجوة منه ام لا.

واضاف حيدر انه لابد ان نفرق بين المطور العقاري والمضارب العقاري ونفهم مدى اهمية وجود مطور عقاري وماهي مميزات المطور واهمية شركات القطاع الخاص في المساهمة بالنهضة العمرانية، وان يتم السماح للشركات بتطوير الاراضي الى مباني وعدم السماح لشركات القطاع الخاص بشراء الاراضي وفرزها واعادة بيعها، موضحا انه بهذه الطريقة الكل مستفيد وبنفس الوقت منعنا الشركات من المضاربة في القطاع السكني وهذا هو الهدف من القانون.

واكد حيدر انه لابد من الاستفادة من مميزات وجود المطور العقاري واهمية مشاركتة في حل الازمة الاسكانية ومساعدة المواطن من خلال توفير الاختيارات بين الارض وقرض او اختيار فلل جاهزة من شركات القطاع الخاص، كذلك الاستفادة من خبرة المطور العالية في جودة التنفيذ وسرعة التنفيذ وباسعار مناسبه تناسب قدرة المواطن على الشراء .

وزاد حيدر ان المطور العقاري قادر على تنفيذ المشاريع الضخمة وتخفف العبء على كاهل الدولة والرعاية السكنية، لافتا الى انه كانت هناك العديد من التجارب ناجحة في السابق مثل مدينة صباح الاحمد البحرية ومشروع حصة مبارك وبناء بلوكات من الفلل في بيان وجنوب السرة والمنقف والعقيلة وغرب مشرف وابو الحصانية بأسعار في متناول الجميع وبجودة عالية وتغطي احتياجات الاسرة .

واكد حيدر على ان عودة المطور العقاري والرهن العقاري من متطلبات المرحلة القادمة وعوده للمسار الصحيح في حل مشكلة السكن الخاص.

مشاكل المواطن في البناء

واكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان على أهمية المطور العقاري الجيد في توفير البيوت باسعار مناسبة وتصميمات جيدة، لافتا الى اننا اليوم نرى المواطن الكويتي وليس لدية خبرة في البناء ولا في التصميم الجيد،مما يؤدي الى ضياع مساحات ومضاعفة الكلفة بالاضافة الى استغلال بعض المقاولين لجهل المواطن وعدم معرفته بتفاصيل البناء واسعار مواد واهمية بعض المواد والاجراءات مما يؤدي احيانا الى خسارة المواطن اموال كبيرة تذهب الى المقاول بدون ان تكون له قيمة مضافة في المنزل.

واضاف رمضان ان المطور العقاري الجيد لابد ان يكون عمله الاساسي توفير المساكن باسعار معقولة وتبدأ من شراء بلوك اراض كامل او من خلال الحصول على ارض من الدولة، وبالتالي تكون كلفة القسائم عليه قليلة، وفقا لاقتصاديات الكم عند بناء عدد من المساكن، كما ان المطور يختار التصماميم المناسبة التي تحقق قيمة واستخدام جيد للعائلة الكويتية، وايضا تكون كلفتها قليلة، دون ان يقع المواطن ضحية للمقاول، ما يساعد في حصول المواطن على مسكن باسعار جيدة مع تحقيق المطور العقاري للربحية وتكون بالتالي الفائدة مشتركة للمواطن والمطور والدولة بالاضافة الى تحريك جميع القطاعات الاقتصادية المعنية في قطاع التشييد والبناء.

إلغاء البناء الفردي

ودعا رمضان الى ضرورة الغاء قانوني 8و9 لسنة 2008 وتفعيل قانون المطور العقاري لتنظيم عمله، وذلك لالغاء البناء الفردي تدريجيا لكثرة المشاكل الناتجة عنه، وذلك عبر إصدار تشريعات جديدة تنظم عمل المطور العقاري وتساعد على تميزه، ومساعدة المواطن في الحصول على حقة بشكل سريع اذا اخطأ المطور، مشيراً الى ضرورة ان يكون هناك خطاب ضمان من المطور العقاري باحد البنوك وذلك لتعويض المواطنين عن حدوث اي اخطاء يتم ارتكابها.

واضاف رمضان انه لابد أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في حل المشكلة الاسكانية من خلال وضع رقابة حكومية لانجاح الية المطورين العقاريين وحتى لا نر مطورين يستغلون الوضع في استغلال المواطن او تلاعب في التنفيذ.

لغط عقاري

واوضح المدير العام الأسبق في الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي ان هناك لغطاً بالكويت في مفهوم المطور العقاري وللاسف بالمجتمع الكويتي لا يوجد لديه وعي بأهمية هذا الامر واصبحت الدولة خلال السنوات العشر الماضية هي المورد الرئيس لتوفير القسائم السكنية وبالتالي فصاحب الاستحقاق في الحصول على الارض السكنية وقرض السكني لا يكون عادة صاحب خبرة الا ما ندر وبالتالي هم يبرمجون وضعهم في البناء وفقا لميزانيتهم، ففي منهم ليس لدية الا قيمة القرض السكني وهناك ما لدية زيادة عن ذلك وفقا لامكانياته،وبالتالي فالجميع يبني حسب ميزانيتهم ما عنده الخبرة او الالمام بمراحل البناء ولذلك كثير منهم يتعسر في البناء.

وللاسف بسبب تشريع قانوني 8 و9 لسنة 2008 التي منعت الشركات الاستثمارية المطورة العقارية من الدخول في العقار السكني وترتب على ذلك ان المواطن بلا خبرة في البناء وفي السابق كانت لشركات المطورة كانت عمل علي بناء 20 او 30 فيلا بتصميم واحد ومقاول واحد وبالتالي يكون هناك توفير في العمال ومواد البناء، كما انهم كانوا ينظمون للمشتري اموره المالية مع البنوك للحصول علي القرض وكان القطاع الخاص العنصر المساند مع الدولة في حل المشكلة الاسكانية.

واضاف انه بعد صدور القانوني 8و9 اصبح العبء كبيراً على الدولة وهي تقوم بكل شيء ولكن الامكانات المحدودة للدولة وراء فشل الدولة في بناء مدن السكنية ونتج عن ذلك ارتفاعات هائلة في العقار السكني.

عجز مالي

واشار الى انه مع حدوث عجز مالي للدولة وصعوبات مالية مع الجائحة وتراجع اسعار النفط مما قد يجعل الدولة تسعي الى التسريع باقرار قانون المطور العقاري والمساهمة في حل المشكلة ولذا لابد فالحل ان يأتي بنك ويتعاقد مع الدولة على تطوير مساحة واقامة البنية التحتية ويقوم بتقسيمها وذلك بشكل مدروس ويحدد الكلفة وبناء عليها يحدد ربحيته وبالتالي يتم تطوير المناطق السكنية أو يقوم ببيع القسائم وفقا لاسعار يتم تحديدها مع الدولة.

واوضح العتيقي انه تم بيع قسيمة سكنية في منطقة الشويخ أخيراً بـ 1.9 مليون دينار رغم ان متوسط سعر القسيمة من 300 الي 500 الف وذلك نتيجة نقص المعروض من المسكن وبالتالي لابد ان توفر الدولة القسائم للحد من الارتفاعات الكبيرة.

